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Всегда любил небо: в кадетском училище рассказали о погибшем Никите Куконенко

19.05.2021 18:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 19 мая – Sputnik. Учебно-боевой самолет ЯК-130 разбился недалеко от аэродрома в Барановичах. По информации Министерства обороны, летчики катапультировались в самый последний момент, когда поняли, что отвели машину от жилых кварталов, но при этом оба погибли. 

Корреспондент Sputnik пообщался со знакомыми и воспитателями одного из погибших пилотов Никиты Куконенко и узнал каким он был человеком  и всегда ли хотел связать свою жизнь с авиацией.

Любовь к небу

"Никита учился в кадетском училище с 2008 по 2015 год, с пятого по одиннадцатый классы. Я был офицером-воспитателем у них а группе все эти годы", – сообщил Sputnik офицер-воспитатель Полоцкого кадетского училища, подполковник в запасе Виктор Радин.

По словам собеседника, он следит за всеми аспектами жизни ребят – от учебы до быта и взаимоотношений. Радин отметил, что Никита был редким человеком и душой компании, пользовался авторитетом в училище и был лидером по характеру. Молодой человек хорошо учился и занимал первые места в училище по спортивной гимнастике.

"Никита был спортивным парнем, замечательно играл в баскетбол, футбол и волейбол. Несмотря на то что пользовался авторитетом и был лидером, никогда не отказывал, если о чем-то просили. С ним было легко. Я уверен, что для всех, кто знал Никиту и преподавал на его курсе, это огромная потеря. Он всегда выделялся, хотя тот выпуск у меня был замечательный. Самое главное, Никита у нас был действительно, что говорится, в своей тарелке", – вспоминает Радин.

По словам офицера, его воспитанник всегда хотел стать летчиком. И сам Куконенко рассказывал о том, что всегда "любил небо". В детстве парень много времени проводил у дедушки в Боровухе, где находилась вертолетная база, поэтому разговоры в семье всегда были об авиации. С детства парень смотрел выступления пилотажных групп и ни секунды не сомневался, что станет пилотом самолета.

Гражданская и военная авиация

Как рассказал Виктор Радин, поначалу Куконенко хотел пойти в гражданскую авиацию, но поскольку кадетское училище имеет военное направление, то решил поступать в Военную академию. По словам офицера, поступил Никита без проблем.

© Photo : Instaram / polotsk_cadet_school
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Курс Никиты Куконенко в Военной академии был экспериментальным: молодых людей учили летать не на учебно-тренировочных Л-39, а на ЯК-130. Летчик называл новые самолеты "летающими компьютерами": они намного сложнее старых Л-39. Кроме того, Куконенко отмечал, что Л-39 не идут ни в какое сравнение по маневренности с Яками.

Еще в начале года Никита вместе со своим инструктором дошли до самостоятельных полетов на средней высоте. В этом году молодой человек собирался стать летчиком третьего класса.

Как отметил Виктор Радин, у Никиты были большие планы на будущее, но прежде, чем приступать к их исполнению, он хотел "твердо встать на ноги, а потом решать все остальное".

По воспоминаниям знакомых, Никита говорил об ощущении свободы во время полета и добавлял, что военные пилоты не боятся заглянуть за горизонт.

На его странице в соцсетях люди скорбят и называют парня героем.

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Теги: Витебск
 
 
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Погибший в результате крушения самолета в Барановичах летчик поначалу собирался пойти в гражданскую авиацию, но в итоге поступил в Военную академию.
 
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