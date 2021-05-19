Главред сайта «Наша Ніва» сообщил о готовящемся штурме его квартиры силовиками

Главный редактор сайта «Наша Ніва» (nn.by) Егор Мартинович со ссылкой на соседей сообщил в «Фейсбуке» о готовящемся штурме его квартиры силовиками. Там он проживает с супругой — журналисткой портала tut.by Адарьей Гуштын.



Фото со страницы Егора в соцсети

«Барабанили в двери, соседке залепили глазок в дверях», — написал Мартинович.

Он заявил БелаПАН, что находится не дома и отправится туда, когда дождется приезда адвоката.

Не исключено, что интерес силовиков связан с уголовным делом , возбужденным 18 мая в отношении tut.by.