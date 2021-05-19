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Главред сайта «Наша Ніва» сообщил о готовящемся штурме его квартиры силовиками
Источник материала: Навiны
Главный редактор сайта «Наша Ніва» (nn.by) Егор Мартинович со ссылкой на соседей сообщил в «Фейсбуке» о готовящемся штурме его квартиры силовиками. Там он проживает с супругой — журналисткой портала tut.by Адарьей Гуштын.
«Барабанили в двери, соседке залепили глазок в дверях», — написал Мартинович.
Он заявил БелаПАН, что находится не дома и отправится туда, когда дождется приезда адвоката.
Не исключено, что интерес силовиков связан с
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Главный редактор сайта «Наша Ніва» (nn.by) Егор Мартинович со ссылкой на соседей сообщил в «Фейсбуке» о готовящемся штурме его квартиры силовиками. Там он проживает с...
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