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В связи с гибелью летчиков в Барановичах отменили торжества по случаю 150-летия города

19.05.2021 18:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В связи с гибелью 19 мая под Барановичами (Брестская область) двух военных летчиков отменены все мероприятия в рамках приуроченного к 150-летию города праздника.

В связи с гибелью летчиков в Барановичах отменили торжества по случаю 150-летия города

Как сказано в обращении председателя горисполкома Юрия Громаковского, «сегодня трагическая новость пришла в наш город».

«Майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко ценой своей жизни увели самолет от жилых домов, фактически повторили подвиг первого Героя Беларуси В.Карвата, совершенный в мае 25 лет назад».

«В связи с этим все мероприятия, запланированные в рамках праздника «Барановичская весна» 21—22 мая, отменены. Выражаем соболезнование родным и близким погибших летчиков».

Днем 19 мая под Барановичами потерпел крушение военный самолет лидской штурмовой авиабазы Як-130.

 

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Теги: Новости
 
 
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В связи с гибелью 19 мая под Барановичами (Брестская область) двух военных летчиков отменены все мероприятия в рамках приуроченного к 150-летию города праздника.
 
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