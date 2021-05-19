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Первые кадры с места падения самолета в Барановичах

19.05.2021 18:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner прислали видео, снятое через считаные минуты после падения самолета — огонь еще не потушен, дымятся части фюзеляжа. По видео можно понять, как далеко разлетелись друг от друга фрагменты самолета и насколько прицельно был направлен самолет: на совсем маленький пятачок земли между жилыми домами. Автор видео говорит, что все произошло прямо на его глазах.

В это же время, судя по звуку, в небе еще продолжаются полеты.

«Летчики — герои, выкрутили по траектории между домов. Катапультировавшийся летчик, по мнению очевидцев, погиб от удара о стену дома, т. к. о него (о дом) зацепился парашют», — написал в редакцию один из жителей города. Также молодой человек отметил, что, по словам людей, видевших ЧП своими глазами, самолет падал с горящим двигателем.

Эту же версию обсуждают и люди, запечатленные на видео.

— Он летел, у него турбина горела, — говорит один мужчина.

— Я видел, — отвечает второй.

 
 
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В редакцию Onliner прислали видео, снятое через считаные минуты после падения самолета — огонь еще не потушен, дымятся части фюзеляжа. По видео можно понять, как...
 
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