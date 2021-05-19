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Что сейчас происходит на месте трагедии в Барановичах

19.05.2021 18:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в Барановичах во время учебно-тренировочного полета разбился самолет Як-130. Оба летчика катапультировались в последний момент и погибли. В Минобороны говорят о технической неисправности, возникшей во время полета. «Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались», — говорится в сообщении министерства. Наши корреспонденты выехали в Барановичи и рассказывают, что сейчас происходит на месте трагедии.

Очевидец: «Медики откачивали пострадавшего мужчину, который гулял рядом с собакой»

Самолет упал в саду между двухэтажным домом и новым коттеджем. Милиция уже выставила оцепление и не подпускает людей к месту крушения.

Что сейчас происходит на месте трагедии в Барановичах
Что сейчас происходит на месте трагедии в Барановичах
Что сейчас происходит на месте трагедии в Барановичах

Издалека можно оценить последствия крушения самолета. От машины осталась груда металла, большие обломки разбросаны по всему двору. Окна двухэтажки выбиты, на стенах следы песка. На крыше видны рабочие, рядом работают экстренные службы.

Что сейчас происходит на месте трагедии в Барановичах
Что сейчас происходит на месте трагедии в Барановичах
Что сейчас происходит на месте трагедии в Барановичах

Местная жительница Алина рассказала нам, что в момент падения самолета ехала рядом на машине. Услышала взрыв и поспешила к месту падения. По ее словам, пожарные и другие экстренные службы прибыли буквально через несколько минут, а над районом падения самолета кружил вертолет. Местные говорят, что в момент падения самолета в саду мужчина выгуливал собаку. Алина и другие люди видели, как медики откачивали его, а затем положили на носилки и увезли.

Что сейчас происходит на месте трагедии в Барановичах
Что сейчас происходит на месте трагедии в Барановичах

Поговорили мы и с силовиками. Историю про пострадавшего мужчину, который выгуливал собаку, они не слышали. Однако, по их словам, пострадал горожанин из дома: один из парашютистов влетел в окно и врезался в человека. У него, по словам наших собеседников, сломана рука, сейчас он в больнице. Впрочем, эта версия тоже требует проверки.

Что сейчас происходит на месте трагедии в Барановичах

У калитки соседнего дома местные нашли печать, которая, вероятно, принадлежала одному из летчиков. Такие выдают офицерам для опечатывания чего-либо. На печати написано "часть" и что-то еще - разобрать зеркальные буква на потертом металле не так просто. Сотрудники милиции попросили вернуть предмет на место, чтобы его могли изучить следователи.

Что сейчас происходит на месте трагедии в Барановичах

«Тут много людей ходит. Могло все закончиться еще большими жертвами»

Периодически пролетают вертолеты — видимо, специалисты осматривают место аварии.

— По этому саду очень много людей ходит. Тут домов много, дальше магазин, в который мы через этот участок бегаем. Могло все закончиться еще большими жертвами. Это чудо, что он на двухэтажку не упал, — говорит нам мужчина из соседнего дома.

Что сейчас происходит на месте трагедии в Барановичах

Еще один мужчина по имени Олег находился недалеко от двухэтажки, рядом с которой упал самолет. Вот что он рассказал:

— Раздался громкий взрыв — и сразу как будто дождь начал идти. Я потом уже понял, что это топливо. Пошел туда. Вижу — на двухэтажке висит парашют. Рядом легковая машина с разбитым стеклом и возле нее мужчина, закрывает своим телом ребенка, но никто не пострадал. Сильного пожара не было.

Женщина, живущая чуть ниже по улице, в момент случившегося была в огороде.

— Слышу — гудят самолеты. Поднимаю голову, а они прямо над крышей летят крыльями вниз, у меня дом двухэтажный. А через мгновение уже взрыв, я и понять ничего не успела, — делится эмоциями Наталья.

К месту ЧП близко пока не подпускают: по территории разбросано много обломков, которые могут затоптать до того, как закончат работу следователи.

Самолет просвистел над крышей и упал во двор

Местные женщины до сих пор не могут прийти в себя от произошедшего и эмоционально обсуждают катастрофу у подъезда и тяжело вздыхают.

— Я вообще не понимаю, почему у нас над жилыми домами такие полеты разрешены, — говорит одна.

— Он когда падал, он же прямо над крышей просвистел! А может, и зацепил немного, потому что такой удар был, что я аж с кровати подскочила, — подхватывает вторая.

Этим людям действительно повезло: если посмотреть на карту местности, сложно найти еще один пятачок среди этой плотной застройки. Летчик выбрали единственный свободный от домов участок.

Что сейчас происходит на месте трагедии в Барановичах

По данным Минобороны, полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи майор Ничипорчик Андрей Владимирович и лейтенант Куконенко Никита Борисович — летчик звена учебно-боевой эскадрильи. Других жертв и разрушений нет.

 
 
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Сегодня в Барановичах во время учебно-тренировочного полета разбился самолет Як-130. Оба летчика катапультировались в последний момент и погибли. В Минобороны...
 
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