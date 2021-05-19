|
Школьница из Минска сообщила в СК о том, что ее избивали на Окрестина. Ее судили за ложный донос
19.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Девушка получила полтора года «домашней химии».
4 сентября прошлого года учащаяся одной из столичных школ обратилась в Следственный комитет с заявлением, в котором рассказала о том, что в августе 2020 года в Минске и в ЦИП на Окрестина ее избили дубинками неизвестные сотрудники милиции. Также, по словам девушки, ее незаконно задержали и лишили свободы.
18 мая школьницу 2004 года рождения судили в суде Партизанского района Минска. Суд признал девушку виновной в заведомо ложном доносе о совершении преступления, соединенном с обвинением в тяжком преступлении.
Ее приговорили к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год 6 месяцев. Об этом
На суде обвиняемая полностью признала вину.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка получила полтора года «домашней химии».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)