Школьница из Минска сообщила в СК о том, что ее избивали на Окрестина. Ее судили за ложный донос

Источник материала: Салiдарнасць

Девушка получила полтора года «домашней химии».

4 сентября прошлого года учащаяся одной из столичных школ обратилась в Следственный комитет с заявлением, в котором рассказала о том, что в августе 2020 года в Минске и в ЦИП на Окрестина ее избили дубинками неизвестные сотрудники милиции. Также, по словам девушки, ее незаконно задержали и лишили свободы.

18 мая школьницу 2004 года рождения судили в суде Партизанского района Минска. Суд признал девушку виновной в заведомо ложном доносе о совершении преступления, соединенном с обвинением в тяжком преступлении.

Ее приговорили к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год 6 месяцев. Об этом сообщает Верховный суд.

На суде обвиняемая полностью признала вину.