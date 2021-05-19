Курс биткоина опустился до $30 тысяч: минус 30% за сутки









По данным CoinDesk, за сутки биткоин потерял почти 30%. За это же время другая криптовалюта — эфир потеряла 37% и торгуется ниже $2,2 тыс. Остальные криптовалюты обвалились примерно на 40%.





Настолько стремительное падение эксперты объясняют запретом в Китае для финансовых организаций оказывать услуги, связанные с криптовалютами. Вслед за биткоином теряют в цене и акции компаний, которые работают с биткоином и прочими цифровыми монетами.