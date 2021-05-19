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Неизвестные угрожали генпрокурору убийством в сети Интернет, возбуждены уголовные дела

19.05.2021 18:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральная прокуратура Беларуси выявила в сети Интернет публикации об угрозе убийством в отношении генерального прокурора республики Андрея Шведа, возбуждены уголовные дела, ведется розыск преступников.



"В ходе ежедневного мониторинга сети Интернет по обнаружению деструктивной и недостоверной информации, оскорблений и угроз в адрес работников правоохранительных и иных государственных органов Генеральная прокуратура выявила публикации об угрозе убийством в отношении генерального прокурора Республики Беларусь Андрея Шведа и его публичном оскорблении как представителя власти в связи с выполнением служебных обязанностей. По данным фактам управление собственной безопасности Генеральной прокуратуры возбудило уголовные дела", - говорится в сообщении на официальном сайте Генпрокуратуры, опубликованном в среду.

"Согласно материалам дела неустановленные лица в одном из чатов Telegram-канала в период с 18 по 19 мая 2021 года высказали в отношении Андрея Шведа угрозы убийством", - проинформировали в ведомстве.

Кроме того, заявили там, "неустановленные лица в это же время с использованием технических средств и сети Интернет с целью унижения чести и достоинства личности генерального прокурора Республики Беларусь как представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей разместили в различных чатах Telegram-каналов комментарии с презрительными, уничижительными, неприличными выражениями, которые стали доступны для прочтения неопределенному кругу лиц".

"Противоправные действия квалифицированы по ст.186 и ст.369 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - уточнили в Генпрокуратуре.
 
"В настоящее время организованы и проводятся неотложные оперативно-розыскные, следственные и иные процессуальные мероприятия по установлению подозреваемых для привлечения их к уголовной ответственности", - сообщили в ведомстве.

Там обратили внимание на то, что в Беларуси отлажена система фиксации в киберпространстве любых действий пользователей.

"В свою очередь, органы предварительного расследования обладают достаточными опытом и ресурсами для выявления и расследования преступлений, совершенных с использованием сети Интернет. Это позволяет обеспечивать действие принципа неотвратимости ответственности", - подчеркнули в Генпрокуратуре.
 
 
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Генеральная прокуратура Беларуси выявила в сети Интернет публикации об угрозе убийством в отношении генерального прокурора республики Андрея Шведа, возбуждены...
 
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