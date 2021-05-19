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«Подумала, что нас бомбить начали». Очевидцы продолжают рассказывать о крушении самолета в Барановичах

19.05.2021 18:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ужасная катастрофа произошла днем 19 мая в частном секторе на улице Розы Люксембург. На поле возле жилых домов упал и разбился самолет. Летчики уводили машину от домов, после чего катапультировались, однако времени было слишком мало. Оба предпочли погибнуть, но спасти жизни других людей…



За происходящим наблюдали местные жители: кто-то видел случившееся собственными глазами, кто-то услышал мощный удар при падении самолета, находясь в доме, пишет Наш край.





– Я шла с ребенком с конечной остановки, мы возвращались домой и увидели летящий самолет. Показалось очень странно, что он летит слишком уж низко над землей, – рассказывает жительница одного из частных домов. – Потом он резко упал, мы услышали мощный хлопок, вверх взмыло огромное пламя, затем полетели клубы дыма.

Таисия Васильевна живет в доме напротив места трагедии, в момент случившегося женщина была дома.

– Я услышала такой мощный взрыв, что даже подумала, что землетрясения началось или нас вообще уже бомбить начали.  В доме стекла задрожали, стены как будто ходуном заходили, у меня даже чуть телевизор не упал с тумбочки, – рассказывает пенсионерка. – Конечно, я сразу бросилась на улицу, увидела черный дым, огонь, люди бегут, кричат, что скорую нужно вызывать, потому что самолет за домами упал и летчики сильно разбились. Это так страшно всё было, соседка говорила мне, что как раз рядом там проходила, видела, что одного из них прямо на части разорвало, руки и ноги лежали посреди этого поля.



Официальную версию случившегося опубликовало Министерство обороны. Согласно ей, летчики уводили самолет от жилых домов, чтобы исключить жертвы среди местного населения. Но и до появления официального комментария  люди, наблюдавшие за падением самолета, видели, что действия летчиков были направлены именно на то, чтобы самолет упал не на дома.

– Было заметно, что они стараются выбрать такое место, чтобы при падении ничего не задеть, и нашли: там, куда они упали, как раз есть небольшой пятачок между домами, – говорит местный житель Павел Сидельников. – Герои, настоящие герои. Как жалко, что погибли. Всего еще бы пару минут у них было ‒ могли бы остаться живыми. Они же успели катапультироваться, но было уже поздно.
 
 
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Ужасная катастрофа произошла днем 19 мая в частном секторе на улице Розы Люксембург. На поле возле жилых домов упал и разбился самолет. Летчики уводили машину от...
 
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