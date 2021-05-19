Дочь Юлии Чернявской: Маму используют силовые органы, чтобы давить на TUT.BY

написала в Facebook дочь Юлии Евгения. Об этомв Facebook дочь Юлии Евгения.





«Есть предположение, что она в СИЗО КГБ, но адвокату отказали дать информацию, там ли ее подзащитная. Сказали, что они сами могут «передать информацию». Все, кто видел маму в последние сутки, на связь не выходят. Очевидно, что-то подписали и не имеют права давать никаких деталей и очень запуганы, потому что кроме «мама в порядке», никакой информации мне или бабушке не поступало. Где она провела ночь, в каком состоянии здоровья она – неизвестно», – написала Евгения.





По словам Евгении, ее мама - инвалид, страдает от болей в позвоночнике и ногах, имеет проблемы с сердцем. Как сообщали очевидцы, вчера она перенесла гипертонический криз, была доставлена в больницу под конвоем и позже выписана.





Евгения утверждает, что Юлия не владеет информацией о работе TUT.by: «И главное: у мамы нет никакой информации о деятельности TUT.BY. Она узнавала всегда новости после публикации, так же, как и мой папа. Она не является акционером TUT.BY, не знает никаких внутренних процессов, и уж точно ничего не знает о формальной претензии, которую использовала прокуратура, чтобы устроит маски-шоу в ТУТ БАЙ МЕДИА — «использование ПВТ для уклонения от налогов»».





По словам Евгении, акционеры портала и ее семья в последние месяцы сталкивались с давлением для получения контроля над порталом.





«Мне очевидно, что маму используют силовые органы, чтобы давить на TUT.BY. Более того, последние месяцы было давление на акционеров портала и нашу семью с целью получения контроля на деятельностью TUT.BY — странные сообщения их разных каналов связи мне и моим коллегам. Мама — заложник ситуации. Устраивают информационную блокаду, чтобы дезориентировать, заставить чувствовать себя растерянной и не пускают к ней адвоката», – написала Евгения.





Юлия Чернявская перестала выходить на связь утром 18 мая, в то же время, когда в редакцию портала и квартиры сотрудников пришел ДФР КГК. Позже стало известно, что она находится в городской клинической больнице №1 под надзором силовиком. Сообщалось, что она перенесла гипертонический криз, ей была оказана медицинская помощь.





Напомним, утром 18 мая сотрудники ДФР КГК пришли в офис, региональные редакции и домой к некоторым сотрудникам TUT.by. В отношении должностных лиц портала возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК об уклонении от уплаты налогов в крупном размере.





В ДФР считают, что портал неправомерно воспользовался льготами ПВТ и нанес ущерб бюджету (тем же утром перед возбуждением дела ПВТ принял решение об утрате ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» права на налоговые льготы).





Мининформ заблокировал доступ к порталу. Задержано как минимум 10 сотрудников портала, о местонахождении не всех известно.