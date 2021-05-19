Восстановление экономики: рост ВВП Беларуси за четыре месяца составил 102,5%

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Рост ВВП Беларуси за четыре месяца составил 102,5%. Это свидетельствует о том, что экономика страны восстанавливается после ограничений, связанных с пандемией. Об этом заявил премьер-министр республики, передает «МИР 24».

На заседании Совета министров Беларуси сегодня подвели итоги социально-экономического развития страны с начала этого года. Хорошая динамика отмечена в промышленности, сельском хозяйстве, оптовом товарообороте. Однако инвестиций не добрали более 300 миллионов долларов от запланированных цифр. Премьер потребовал от чиновников проявлять больше инициатив для привлечения инвестиций в страну.

«По этому направлению мы работаем вместе с регионами. Нами определены основные направления, где есть возможность подрасти за это время. Во-первых – государственные программы. Государственная инвестиционная программа. В этом году она была принята немного с опозданием», – рассказал первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь.

В правительстве отметили, что белорусский рубль по отношению к американской валюте укрепляется. А золотовалютные резервы страны увеличились на 338 миллионов долларов.