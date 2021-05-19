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Восстановление экономики: рост ВВП Беларуси за четыре месяца составил 102,5%
19.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Рост ВВП Беларуси за четыре месяца составил 102,5%. Это свидетельствует о том, что экономика страны восстанавливается после ограничений, связанных с пандемией. Об этом заявил премьер-министр республики, передает «МИР 24».
На заседании Совета министров Беларуси сегодня подвели итоги социально-экономического развития страны с начала этого года. Хорошая динамика отмечена в промышленности, сельском хозяйстве, оптовом товарообороте. Однако инвестиций не добрали более 300 миллионов долларов от запланированных цифр. Премьер потребовал от чиновников проявлять больше инициатив для привлечения инвестиций в страну.
В правительстве отметили, что белорусский рубль по отношению к американской валюте укрепляется. А золотовалютные резервы страны увеличились на 338 миллионов долларов.
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На заседании Совета министров Беларуси сегодня подвели итоги социально-экономического развития страны с начала этого года.
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