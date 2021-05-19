Гигин: Беларусь и Мьянма – попытки цветных революций

Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

– схожесть и разница попыток дестабилизации разных, но живущих в глобальном мире стран, – Беларуси и Мьянмы;

– почему не везде срабатывает "методичка Шарпа";

– почему глобализм объявил войну национальным государствам?

– мир на пороге колоссальных изменений, но будут ли они "к лучшему"?

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