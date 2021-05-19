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Гигин: Беларусь и Мьянма – попытки цветных революций

19.05.2021 19:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

– схожесть и разница попыток дестабилизации разных, но живущих в глобальном мире стран, – Беларуси и Мьянмы; 

© Photo : Facebook / Олег Глазунов
Глазунов: все цветные революции основаны на технологии ментальной войны

– почему не везде срабатывает "методичка Шарпа";

– почему глобализм объявил войну национальным государствам?

– мир на пороге колоссальных изменений, но будут ли они "к лучшему"?

Программу "Горизонт событий" с участием политического эксперта Вадима Гигина смотрите на Sputnik Беларусь.

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Программа "Горизонт событий" с участием известного политического эксперта, декана факультета философии и социальных наук БГУ Вадима Гигина.
 
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