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Гигин: Беларусь и Мьянма – попытки цветных революций
19.05.2021 19:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
– схожесть и разница попыток дестабилизации разных, но живущих в глобальном мире стран, – Беларуси и Мьянмы;
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– почему не везде срабатывает "методичка Шарпа";
– почему глобализм объявил войну национальным государствам?
– мир на пороге колоссальных изменений, но будут ли они "к лучшему"?
Программу "Горизонт событий" с участием политического эксперта Вадима Гигина смотрите на Sputnik Беларусь.
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Программа "Горизонт событий" с участием известного политического эксперта, декана факультета философии и социальных наук БГУ Вадима Гигина.
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