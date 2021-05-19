Когда в Беларуси появится киберспортивное многоборье?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая – Sputnik. Беларусь может стать одной из первых стран в мире, где появится новый комбинированный вид спортивного и киберспортивного многоборья.

Будущее белорусского киберспорта обсуждали в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в среду.

По данным Белстата в стране живет более 1 миллиона 700 тысяч детей и подростков в возрасте до 18 лет. Почти 80 процентов из них активно увлекаются компьютерными играми. Спикеры предложили необычный вариант, как извлечь пользу из виртуальных "стрелялок" и "бродилок".

"Спорт неотъемлем от нашей жизни. Компьютерный спорт – точно так же. Суть и задачи, которые мы поставили перед собой как федерация, это объединить виртуальный мир и желание молодежи приобщиться к реальному миру спорта", – рассказал председатель Молодежного спортивного общественного объединения "Белорусская республиканская федерация электронного спорта и спортивно-прикладных технологий" Валерий Козел.

В реальный спорт через виртуальный

Федерация – одна из самых молодых в Беларуси. Она зарегистрирована в начале 2021 года. Среди основных задач – повышение образовательного уровня подростков, освоения ими новейших прикладных информационных и компьютерных технологий.

По словам спикера, федерация поставила перед собой цель разрушить стереотипы. Медиками доказано, что увлечение электронными играми негативно отражается на здоровье юных белорусов: возникают проблемы со зрением, сердечно-сосудистой системой, опорно-двигательным аппаратом. Цель федерации – не сильнее привязать молодежь к компьютеру, а через виртуальный мир заинтересовать геймеров увлекаться физическим спортом, вести более активный образ жизни.

© Sputnik / Виктор Толочко Есть большая разница между увлечением и тем, что происходит на самом деле вокруг спорта, считает председатель федерации Валерий Козел

"Могу привести очень простой пример. Футболом увлекаются и смотрят трансляции миллионы болельщиков. Играют в футбол далеко не тысячи. Вот она разница между увлечением и тем, что происходит на самом деле вокруг спорта", – отметил Козел.

Новым массовым увлечением, считают участники пресс-конференции, станет именно электронный спорт. Возможно, даже появятся новые виды многоборья.

"У нас есть предложения о сотрудничестве, когда спортивные федерации – прикладные и неприкладные – говорят: давайте проведем ряд турниров, где спортсмен пробегает марафон, потом садится за шахматную доску, после шахматной доски он играет на электронном тренажере, затем выходит на ринг и занимается одним из видов рукопашного боя. Тем самым мы создаем такую гармоничную возможность развития без патологий, без того, чтобы человек сидел и сутками играл", – подчеркнул председатель федерации.

Новые технологии социальной поддержки

У электронного спорта нет границ. Войти в любительскую или профессиональную лигу могут все желающие и без всякого отбора. Еще одна из задач организации – адаптация ребят с ограниченными физическими возможностями. Причем, речь идет не только о досуге, но и возможном обретении будущей профессии.

"У нас есть программа, которая позволяет детям с ограниченными возможностями, участвовать в соревнованиях. Они могут так же беспроблемно играть. Есть специальные устройства – геймпады, разработанные для них. Во-вторых, у электронного спорта есть большое преимущество пред физическим спортом. Если ребенок с какими-то ограничениями по движению, который не может заниматься физически спортом, тем же футболом, но он его очень любит, его никто не ограничивает в изучении самой культуры и теории футбола, и никто не мешает ему стать тем же тренером, аналитиком и так далее – использовать свои интеллектуальные способности", – пояснил генеральный секретарь федерации Юрий Молотков.

© Sputnik / Виктор Толочко У электронного спорта большое преимущество пред физическим спортом, уверен генеральный секретарь федерации Юрий Молотков

Электронный спорт в республике стремительно развивается и обретает все новых поклонников. Популярность проекта, отметили спикеры, в его доступности.

"У федераций нет такого большого контакта, как у нас, с молодым поколением. Мы работаем со всеми школами, мы проводим "школьный кубок", проводим "студлигу". У нас только в "студлиге" участвовало 43 вуза и 1300 игроков", – отметил Молотков.

Кадры для экономики

Благодаря популярности электронного спорта по средствам соревнований федерация оказывает содействие по выявлению одаренной и талантливой молодежи для инновационных и высокотехнологичных отраслей экономики. К примеру, опытный геймер может стать высококлассным программистом или оператором беспилотного летательного аппарата, которые сегодня используются повсеместно и в Вооруженных силах, и в сельском хозяйстве.

В планах федерации – готовить молодежь для службы в армии, например, по средствам прикладных технологий обучать базовым знаниям меткой стрельбы, вождению техники или работы на средствах связи. Но насколько заинтересованы в таком сотрудничестве силовые структуры?

В планах федерации – готовить молодежь для службы в армии, отмечает заместитель председателя федерации Алексей Палазник

"Заинтересованность очень сильная. От проведения соревнований до показов каких-то учебных процессов в армии. Скажем, в данный момент проходит мероприятие "Доблесть и мастерство". Это аналог сдачи на краповый берет во Внутренних войсках. Это мероприятие идет четыре дня, завтра будут лучшие финальные поединки, и мы проведем онлайн-трансляцию, покажем, чтобы и дети, и молодежь видели, чем занимаются солдаты и офицеры наших Вооруженных сил", – отметил заместитель председателя федерации Алексей Палазник.