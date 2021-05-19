Школьнице дали полтора года домашней химии за ложный донос об избиении милицией

Учащаяся одной из средних школ Минска 2004 г.р. приговорена к полутора годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение за ложный донос. Решение вынес 18 мая суд Партизанского района, сообщает Верховный суд.





«Обвиняемая Ч. 4 сентября 2020 года, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, умышленно обратилась в центральный аппарат Следственного комитета Республики Беларусь с заявлением о совершенных в отношении нее преступлений, относящихся к категории тяжких, якобы имевших место в августе 2020 года на территории г. Минска и в помещении ЦИП ГУВД Мингорисполкома, выразившихся в избиении ее дубинками неизвестными сотрудниками милиции, а также незаконном задержании и лишении свободы. В судебном заседании обвиняемая Ч. вину в совершении инкриминируемого ей деяния признала полностью», — говорится в сообщении Верховного суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.