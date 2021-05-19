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Карват и другие. Хроника крушений военной авиации в Беларуси
Источник материала: Навiны
В истории независимой Беларуси происходили авиакатастрофы военных самолетов и вертолетов. К сожалению, без человеческих жертв обходилось не всегда. Naviny.by вспоминают имена 12 погибших летчиков.
Первый Герой Беларуси — и посмертно
С 1970 по 1997 годы в военной авиации на территории Краснознаменного Белорусского военного округа произошло свыше ста авиационных происшествий, в которых погибли более 60 человек.
Последними в этой череде были катастрофы Су-27 и Су-17 в районе Барановичей 23 мая 1996 года и 19 мая 1997 года.
В первой погиб начальник воздушно-огневой и тактической подготовки 61-й истребительной авиабазы подполковник Владимир Карват.
Этот человек стал первым Героем Беларуси (посмертно), поскольку не
Во второй катастрофе погиб начальник станции летных испытаний 558-го авиаремонтного завода подполковник Сергей Погребан.
Сразу четыре смерти за два года
Затем последовали 12 лет спокойствия — до 30 августа 2009 года в белорусской военной авиации не было катастроф с человеческими жертвами.
В этот день во время авиашоу в польском Радоме разбился Су-27 61-й истребительной авиабазы (Барановичи).
Его пилотировали заместитель командующего Западным оперативно-тактическим командованием ВВС и войск ПВО Александр Марфицкий и заместитель командира 61-й истребительной авиабазы Александр Журавлевич. Оба пилота погибли.
Спустя год, 23 сентября 2010 года, в Ганцевичском районе Брестской области потерпел катастрофу МиГ-29 61-й истребительной авиабазы.
Экипаж выполнял элементы пилотажа повышенной сложности на малых высотах. Погибли летчик 1-го класса, командир авиационной эскадрильи подполковник Сергей Коваленко и летчик 2-го класса, заместитель командира авиационного звена майор Александр Жигайло.
Кстати, первый из них дважды выполнял один из сложнейших элементов боевой подготовки авиаторов — садил МиГ-29 на аэродромный участок дороги.
Военные вертолеты разбивались тоже
29 ноября 2011 года во время выполнения плановых учебно-тренировочных полетов при заходе на посадку в районе аэродрома Пружаны (Брестская область) произошло крушение вертолета Ми-24 181-й боевой вертолетной базы. Три члена экипажа воздушного судна погибли. Это командир экипажа, летчик 2-го класса, майор Олег Кохно, летчик-штурман, летчик 2-го класса, капитан Денис Глущенко, бортовой техник, капитан Валерий Бобко.
Для 181-й боевой вертолетной базы, как
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Следующая катастрофа в военной авиации с летальным исходом произошла 12 июня 2012 года в Гродненской области.
При выполнении плановых полетов в районе авиационного полигона разбился военный самолет Су-25 116-й штурмовой авиабазы. Погиб пилот — военный летчик 1-го класса подполковник
Из-за этой катастрофы в Беларуси был
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Холодная осень 2014 года
Случалось и так, что при крушении военной авиационной техники в Беларуси обходилось без жертв.
Как, например, осенью 2014 года, когда произошли две катастрофы.
30 сентября Су-25 116-й штурмовой авиационной базы (Лида)
Около 11:50 в результате нештатной ситуации самолет потерял управление. Летчик, убедившись, что траектория падения штурмовика находится вне населенных пунктов, катапультировался. Сам штурмовик полностью разрушился и сгорел.
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11 ноября около 13:30 при проведении плановых полетов в результате нештатной ситуации
В результате падения самолета пострадавших и разрушений не было. Летчик катапультировался и не пострадал.
Спасли людей, но сами погибли
С момента гибели в июне 2012 года Николая Гриднева за штурвалом Су-25 прошло почти девять лет без катастроф.
К сожалению, эта тишина была прервана сегодня, 19 мая, когда при выполнении учебно-тренировочного полета
Пилоты стремились увести самолет от населенного пункта и выполнили эту миссию. Летчикам удалось катапультироваться, но они погибли.
Полет выполняли майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куканенко.
Naviny.by выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также их товарищам по службе.
Фото Андрея Шавлюго, БелаПАН
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В истории независимой Беларуси происходили авиакатастрофы военных самолетов и вертолетов. К сожалению, без человеческих жертв обходилось не всегда.
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