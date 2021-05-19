Карват и другие. Хроника крушений военной авиации в Беларуси

В истории независимой Беларуси происходили авиакатастрофы военных самолетов и вертолетов. К сожалению, без человеческих жертв обходилось не всегда. Naviny.by вспоминают имена 12 погибших летчиков.





Первый Герой Беларуси — и посмертно

С 1970 по 1997 годы в военной авиации на территории Краснознаменного Белорусского военного округа произошло свыше ста авиационных происшествий, в которых погибли более 60 человек.

Последними в этой череде были катастрофы Су-27 и Су-17 в районе Барановичей 23 мая 1996 года и 19 мая 1997 года.

В первой погиб начальник воздушно-огневой и тактической подготовки 61-й истребительной авиабазы подполковник Владимир Карват.

Этот человек стал первым Героем Беларуси (посмертно), поскольку не допустил гибели людей на земле.

Во второй катастрофе погиб начальник станции летных испытаний 558-го авиаремонтного завода подполковник Сергей Погребан.

Сразу четыре смерти за два года

Затем последовали 12 лет спокойствия — до 30 августа 2009 года в белорусской военной авиации не было катастроф с человеческими жертвами.

В этот день во время авиашоу в польском Радоме разбился Су-27 61-й истребительной авиабазы (Барановичи).

Его пилотировали заместитель командующего Западным оперативно-тактическим командованием ВВС и войск ПВО Александр Марфицкий и заместитель командира 61-й истребительной авиабазы Александр Журавлевич. Оба пилота погибли.

Спустя год, 23 сентября 2010 года, в Ганцевичском районе Брестской области потерпел катастрофу МиГ-29 61-й истребительной авиабазы.

Экипаж выполнял элементы пилотажа повышенной сложности на малых высотах. Погибли летчик 1-го класса, командир авиационной эскадрильи подполковник Сергей Коваленко и летчик 2-го класса, заместитель командира авиационного звена майор Александр Жигайло.

Кстати, первый из них дважды выполнял один из сложнейших элементов боевой подготовки авиаторов — садил МиГ-29 на аэродромный участок дороги.

Военные вертолеты разбивались тоже

29 ноября 2011 года во время выполнения плановых учебно-тренировочных полетов при заходе на посадку в районе аэродрома Пружаны (Брестская область) произошло крушение вертолета Ми-24 181-й боевой вертолетной базы. Три члена экипажа воздушного судна погибли. Это командир экипажа, летчик 2-го класса, майор Олег Кохно, летчик-штурман, летчик 2-го класса, капитан Денис Глущенко, бортовой техник, капитан Валерий Бобко.

Для 181-й боевой вертолетной базы, как выяснили журналисты, эта трагедия стала самым сильным потрясением со времен Афганской войны. Ведь вертолеты Ми-24 зарекомендовали себя как одни из самых надежных.

Читайте также:

Причины падения пограничного вертолета в Поставском районе остались неизвестными

Следующая катастрофа в военной авиации с летальным исходом произошла 12 июня 2012 года в Гродненской области.

При выполнении плановых полетов в районе авиационного полигона разбился военный самолет Су-25 116-й штурмовой авиабазы. Погиб пилот — военный летчик 1-го класса подполковник Николай Гриднев .

Из-за этой катастрофы в Беларуси был введен временный запрет на полеты военной авиации.

Читайте также:

Под Брестом упал самолет Ил-103. Фото с места крушения

Холодная осень 2014 года

Случалось и так, что при крушении военной авиационной техники в Беларуси обходилось без жертв.

Как, например, осенью 2014 года, когда произошли две катастрофы.

30 сентября Су-25 116-й штурмовой авиационной базы (Лида) выполнял плановый полет по отработке учебного упражнения в Лидском районе Гродненской области.

Около 11:50 в результате нештатной ситуации самолет потерял управление. Летчик, убедившись, что траектория падения штурмовика находится вне населенных пунктов, катапультировался. Сам штурмовик полностью разрушился и сгорел.

Читайте также:

Следствие установило причины катастрофы под Брестом самолета Ил-103

11 ноября около 13:30 при проведении плановых полетов в результате нештатной ситуации произошла авария самолета МиГ-29 61-й истребительной авиационной базы ВВС и войск ПВО.

В результате падения самолета пострадавших и разрушений не было. Летчик катапультировался и не пострадал.

Спасли людей, но сами погибли

С момента гибели в июне 2012 года Николая Гриднева за штурвалом Су-25 прошло почти девять лет без катастроф.













К сожалению, эта тишина была прервана сегодня, 19 мая, когда при выполнении учебно-тренировочного полета разбился Як-130 — военный самолет Лидской штурмовой авиабазы.

Пилоты стремились увести самолет от населенного пункта и выполнили эту миссию. Летчикам удалось катапультироваться, но они погибли.

Полет выполняли майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куканенко.

Naviny.by выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также их товарищам по службе.

Фото Андрея Шавлюго, БелаПАН