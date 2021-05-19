После аварии задержали мужчину за наклейку с «Погоней» на телефоне

Источник материала: Салiдарнасць

Виталия Рубца арестовали на 10 суток.

16 мая мужчина попал в ДТП и вызвал дорожно-патрульную службу. Оформляя документы, Виталий достал телефон, на котором была наклейка с «Погоней».

Мужчину задержали и отвезли в Первомайское РУВД, чтобы составить протокол. Согласно протоколу по статье 24.23 КоАП, Виталия обвинили в «пикетировании путем размещения наклейки с «Погоней» на чехле телефона», сообщает телеграм-канал Вясна назірае .

По словам Виталия, чехол с наклейкой ему дал брат за пару дней до задержания. Наклейке он не придал значения, потому что она для него ничего не значит.

Сотрудники ДПС заявили, что просили мужчину снять наклейку, но он отказался. Виталий объяснил это тем, что был в состоянии аффекта после ДТП, и просто мог не обратить внимания на просьбу.

Судья Первомайского района Светлана Черепович 18 мая вынесла решение: арестовать Виталия Рубца на 10 суток.