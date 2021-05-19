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Директор «Белсата»: «Так с заключенными не обходились даже во время военного положения в Польше»

19.05.2021 19:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Директор «Белсата» Агнешка Ромашевская-Гузы высказалась о ситуации вокруг общественных деятелей польской диаспоры.


Директор Белсата Агнешка Ромашевская-Гузы. Источник: Agnieszka Romaszewska / Facebook

Речь идет об общественном деятеле польского меньшинства в Беларуси Анжелике Борис, журналисте и активисте Союза поляков в Беларуси Анджее Почобуте, руководителе Лидского отделения независимого СПБ Ирене Бернацкой, директоре общественной школы при Союзе поляков в Волковыске Марии Тишковской и директоре польской школы в Бресте Анне Панишевойпишет Белсат.

«Разными путями до меня дошли сведения, что Анжелике Борис предлагали освобождение взамен за согласие о депортации из Беларуси. Она отказалась.

Вероятно, что такое же предложение получил и Анджей Почобут и тоже отказался. Здесь я могу сказать только «Позор!», – сообщает на своей странице в «Фейсбуке» директор «Белсата» Агнешка Ромашевская-Гузы.

«Ирена Бернацкая не сказала ни «да», ни «нет», Мария Тишковская была готова согласиться. Пожалуй, Анна Панишева пребывает в плохом физическом и психическом состоянии».

К сожалению, сложно узнать больше: адвокаты вынуждены молчать под жестким требованием нераспространения, письма часто не доходят. Такого обращения с заключенными не было даже в Польше во время военного положения!!!»
 
Теги: Брест
 
 
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Директор «Белсата» Агнешка Ромашевская-Гузы высказалась о ситуации вокруг общественных деятелей польской диаспоры.
 
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