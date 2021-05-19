Директор «Белсата»: «Так с заключенными не обходились даже во время военного положения в Польше»





Директор Белсата Агнешка Ромашевская-Гузы. Источник: Agnieszka Romaszewska / Facebook





Анжелике Борис, журналисте и активисте Союза поляков в Беларуси Анджее Почобуте, руководителе Лидского отделения независимого СПБ Ирене Бернацкой, директоре общественной школы при Союзе поляков в Волковыске Марии Тишковской и директоре польской школы в Бресте Анне Панишевой, пишет Белсат. Речь идет об общественном деятеле польского меньшинства в Беларуси, журналисте и активисте Союза поляков в Беларуси, руководителе Лидского отделения независимого СПБ, директоре общественной школы при Союзе поляков в Волковыскеи директоре польской школы в БрестеБелсат.





«Разными путями до меня дошли сведения, что Анжелике Борис предлагали освобождение взамен за согласие о депортации из Беларуси. Она отказалась.





Вероятно, что такое же предложение получил и Анджей Почобут и тоже отказался. Здесь я могу сказать только «Позор!», – сообщает на своей странице в «Фейсбуке» директор «Белсата» Агнешка Ромашевская-Гузы.





«Ирена Бернацкая не сказала ни «да», ни «нет», Мария Тишковская была готова согласиться. Пожалуй, Анна Панишева пребывает в плохом физическом и психическом состоянии».





К сожалению, сложно узнать больше: адвокаты вынуждены молчать под жестким требованием нераспространения, письма часто не доходят. Такого обращения с заключенными не было даже в Польше во время военного положения!!!»







