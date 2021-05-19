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Власти Японии могут запретить спортсменам контактировать с населением Токио во время Олимпиады-2020
Источник материала: Партизан
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга рассказал об ограничениях, которые могут быть приняты к Олимпийским играм-2020 в Токио.
Из-за пандемии COVID-19 в нескольких японских префектурах действует режим чрезвычайного положения.
«Мы рассмотрим строгие ограничительные меры, такие как запрет контактов атлетов и официальных представителей с местным населением», – заявил Есихидэ Суга,
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Премьер-министр Японии Есихидэ Суга рассказал об ограничениях, которые могут быть приняты к Олимпийским играм-2020 в Токио.
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