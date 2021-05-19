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Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды

19.05.2021 19:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

CentralAsia (CA) - Самый большой в мире айсберг А-76, по площади больше Мальорки, откололся от Антарктиды, следует из данных европейского спутника Sentinel-1.



Как сообщила специалист по ГИС и картографии Британской антарктической службы Лаура Герриш, A-76 откололся от шельфового ледника Ронне и в настоящее время является самым большим айсбергом в мире, побив рекорд соседнего A23a, пишет centralasia.media.

В феврале этого года от Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью 1270 квадратных километров. Это практически сопоставимо с территорией Санкт-Петербурга.
 
 
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CentralAsia (CA) - Самый большой в мире айсберг А-76, по площади больше Мальорки, откололся от Антарктиды, следует из данных европейского спутника Sentinel-1.
 
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