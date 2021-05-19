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Жители Барановичей несут цветы к храму в память о погибших пилотах – видео

19.05.2021 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Как рассказала Sputnik одна из прихожанок, стихийный мемориал установили днем, как только узнали о трагедии: портреты летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко принесли из исполкома, остальное – из церкви.

Почтить память приходят и сослуживцы погибших пилотов. "Люди должны понимать, что это подвиг. По сути, они могли спокойно катапультироваться, но решили спасти жизни", – сказал один из их коллег.

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Жители Барановичей, где потерпел крушение военный самолет Як-130, несут цветы к храму Жен-Мироносиц, где появился стихийный мемориал. Смотрите на видео кадры, сняты у...
 
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