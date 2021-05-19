Жители Барановичей несут цветы к храму в память о погибших пилотах – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Как рассказала Sputnik одна из прихожанок, стихийный мемориал установили днем, как только узнали о трагедии: портреты летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко принесли из исполкома, остальное – из церкви.

Почтить память приходят и сослуживцы погибших пилотов. "Люди должны понимать, что это подвиг. По сути, они могли спокойно катапультироваться, но решили спасти жизни", – сказал один из их коллег.

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