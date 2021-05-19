До +17°С и дожди: прогноз погоды на 20 мая

Источник материала: ОНТ

В четверг облачно. На большей части страны – дожди, по восточной половине – сильные, днём большая вероятность гроз. Влажность до 90%. Утром слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, днём порывистый, временами сильный порывистый. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днём будет расти.

Утром температура – от +9°С по западу до +14°С по северо-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2°С…4°С градуса прохладнее. К середине дня столбики термометров поднимутся до +17°С по западу. В Минске и по востоку прохладнее +10°С. К вечеру холоднее по Могилевской области до +9°С, теплее по Брестской – +15°С.

В пятницу с ростом атмосферного давления погода немного улучшиться – облаков и осадков станет меньше. Небольшие кратковременные дожди прогнозируются лишь в отдельных районах. Влажность немного снизится – до 80%. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +3°С…+8°С, днём 13°С…+19°С. Но уже в субботу очередные атмосферные фронты с Центральной Европы опять испортят погоду. И почти повсеместно пройдут дожди различной интенсивности, в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха днём +15°С…+22°С.

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