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Фея-крёстная из «Золушки» Билли Портер рассказал о позитивном ВИЧ-статусе
Источник материала: ОНТ
Сыгравший гендерно-нейтральную фею-крестную в новом фильме «Золушка» актер Билли Портер рассказал о своем позитивном ВИЧ-статусе. Об этом
Диагноз ему поставили в июне 2007 года. О его статусе знали близкие и муж, за исключением мамы.
Портер не рассказывал об этом ранее, опасаясь, что такая информация может помешать его карьере.
Также Билли Портер отметил, что те, кто не захочет с ним работать из-за ВИЧ, просто его не достойны.
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Сыгравший гендерно-нейтральную фею-крестную в новом фильме «Золушка» актер Билли Портер рассказал о своем позитивном ВИЧ-статусе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter....
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