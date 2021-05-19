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Фея-крёстная из «Золушки» Билли Портер рассказал о позитивном ВИЧ-статусе

19.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фея-крёстная из «Золушки» Билли Портер рассказал о позитивном ВИЧ-статусе

Сыгравший гендерно-нейтральную фею-крестную в новом фильме «Золушка» актер Билли Портер рассказал о своем позитивном ВИЧ-статусе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Диагноз ему поставили в июне 2007 года. О его статусе знали близкие и муж, за исключением мамы. 

Портер не рассказывал об этом ранее, опасаясь, что такая информация может помешать его карьере.

Также Билли Портер отметил, что те, кто не захочет с ним работать из-за ВИЧ, просто его не достойны. 

Фото: https://twitter.com/cnderellacamila

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Сыгравший гендерно-нейтральную фею-крестную в новом фильме «Золушка» актер Билли Портер рассказал о своем позитивном ВИЧ-статусе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter....
 
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