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Как будут работать на практике законы «О недопущении реабилитации нацизма» и «О противодействии экстремизму»? Достаточно ли их?

19.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как будут работать на практике законы «О недопущении реабилитации нацизма» и «О противодействии экстремизму»? Достаточно ли их?

Подписан целый ряд законов. Наибольшие резонанс вызвали «О недопущении реабилитации нацизма» и «О противодействии экстремизму». По словам разработчиков, когда в пылу политических баталий вдруг возникают атрибуты и символы из тёмного прошлого, а по улицам соседних столиц марши в честь дивизий СС, без подобных законов не обойтись. Как будут работать на практике эти законы и достаточно ли их, чтобы ответить на все вызовы времени? 

Это обсудили гости программы «ОбъективНо» на ОНТ. В студии – декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин, директор информационно-просветительского учреждения «актуальная концепция» Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Национального собрания Беларуси Андрей Иванец.

Подробности смотрите в видеоинформации.


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Подписан целый ряд законов. Наибольшие резонанс вызвали «О недопущении реабилитации нацизма» и «О противодействии экстремизму». По словам разработчиков, когда в...
 
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