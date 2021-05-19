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В КХЛ назвали номинантов на титул самого ценного игрока сезона

19.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В КХЛ назвали номинантов на титул самого ценного игрока сезона

Континентальная хоккейная лига назвала номинантов на награду самому ценному игроку сезона.

В список претендентов на приз «Золотая клюшка» попали три хоккеиста. Нападающий нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров, форвард уфимского «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен и нападающий Вадим Шипачёв из московского «Динамо». Все они набрали более 60-ти очков в регулярном чемпионате.

Победитель определится после голосования тренеров всех команд КХЛ. Обладателями этой награды ранее становились Александр Радулов, Сергей Мозякин (оба — по четыре раза), Данис Зарипов, Никита Гусев и Дмитрий Яшкин. Победитель определится 8 июня.

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Континентальная хоккейная лига назвала номинантов на награду самому ценному игроку сезона. В список претендентов на приз «Золотая клюшка» попали три хоккеиста....
 
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