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В КХЛ назвали номинантов на титул самого ценного игрока сезона
Источник материала: ОНТ
Континентальная хоккейная лига назвала номинантов на награду самому ценному игроку сезона.
В список претендентов на приз «Золотая клюшка» попали три хоккеиста. Нападающий нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров, форвард уфимского «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен и нападающий Вадим Шипачёв из московского «Динамо». Все они набрали более 60-ти очков в регулярном чемпионате.
Победитель определится после голосования тренеров всех команд КХЛ. Обладателями этой награды ранее становились Александр Радулов, Сергей Мозякин (оба — по четыре раза), Данис Зарипов, Никита Гусев и Дмитрий Яшкин. Победитель определится 8 июня.
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Континентальная хоккейная лига назвала номинантов на награду самому ценному игроку сезона. В список претендентов на приз «Золотая клюшка» попали три хоккеиста....
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