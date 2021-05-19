Минское «Динамо» продлило контракт с главным тренером Крейгом Вудкрофтом

Источник материала: ОНТ

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» продлил контракт с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом.

Следующий сезон для канадского специалиста в Минске станет уже суммарно четвертым в карьере. Напомним, что в этом году команда вышла в плей-офф, где уступила в первом раунде Кубка Гагарина СКА (1:4).

При Вудкрофте «Динамо» играло в интересный, атакующий хоккей. Много игрового времени стали получать молодые белорусские хоккеисты. А некоторые, как Егор Шарангович и Максим Сушко смогли уехать за океан и попробовать свои силы в НХЛ. Напомним, что Вудкрофт пришел в «Динамо» в сезоне 2016/17 годов, затем после небольшой отлучки в «Женеву» снова возглавил команду.

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