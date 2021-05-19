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Что известно о летчиках, которые погибли в Барановичах?
Источник материала: ОНТ
Telegram-канал Министерства обороны Республики Беларусь
Майор Андрей Ничипорчик родился в Поставах 17 октября 1987 года в семье военного летчика-снайпера. В 2010 году он окончил авиационный факультет Военной академии Беларуси. С 2016 года служил инструктором, готовил к полетам на Як-130 молодых специалистов.
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Фото: Министерство обороны Республики Беларусь
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Telegram-канал Министерства обороны Республики Беларусь опубликовал данные о двух летчиках, погибших 19 мая в Барановичах. Майор Андрей Ничипорчик родился в Поставах...
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