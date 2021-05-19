Что известно о летчиках, которые погибли в Барановичах?

Источник материала: ОНТ

Telegram-канал Министерства обороны Республики Беларусь опубликовал данные о двух летчиках, погибших 19 мая в Барановичах.

Майор Андрей Ничипорчик родился в Поставах 17 октября 1987 года в семье военного летчика-снайпера. В 2010 году он окончил авиационный факультет Военной академии Беларуси. С 2016 года служил инструктором, готовил к полетам на Як-130 молодых специалистов.



Майор был летчиком первого класса. Мог выполнять боевые задачи днем и ночью во всех метеорологических условиях.



В 2016 году Андрей Ничипорчик участвовал в выполнении сложнейшего вида летной подготовки – посадки на аэродромный участок дороги самолета Як-130.



Принимал участие в воздушных парадах, демонстрационных полетах с 2017 года. В Беларуси и за рубежом участвовал в учениях и международных конкурсах.



Освоил Як-52, Л-39, Су-25, Як-130. В авиабазе о нем отзывались, как о терпеливом и внимательном инструкторе, который любит небо и курсантов.



Майора наградили медалью «За безупречную службу» 3 степени за образцовое исполнение служебных обязанностей.



Лейтенант Никита Куконенко родился 18 сентября 1998 года в Полоцке. С детства мечтал о небе. Окончил Полоцкое кадетское училище. В 2020 году – авиационный факультет Военной академии Беларуси.



В 2021 году начал службу в Лидской штурмовой авиабазе. Никиту назначили летчиком звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130.



Освоил Л-39 и Як-130. Майор Андрей Ничипорчик был его летчиком-инструктором.

Ранее сообщалось , что экипаж заметил техническую неисправность самолета Як-130. Летчики увели судно от населенного пункта, а затем катапультировались.

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

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