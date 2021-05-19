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Премьер-министр Израиля: страна предпринимает все попытки, чтобы положить конец боевым действиям в секторе Газа

19.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Премьер-министр Израиля: страна предпринимает все попытки, чтобы положить конец боевым действиям в секторе Газа

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна предпринимает все попытки, чтобы положить конец боевым действиям в секторе Газа. 

Ночью противники вновь обменивались ракетными ударами. В результате погибли еще пять человек, в том числе журналист. Военная кампания в анклаве продолжается уже девять дней. Израиль наносит по Газе авиаудары в ответ на запуск оттуда кустарных ракет. За время обострения конфликта в Израиле погибли уже 12 человек, более 50 ранены. Число жертв среди палестинцев превышает 200, 63 из них – несовершеннолетние.

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Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна предпринимает все попытки, чтобы положить конец боевым действиям в секторе Газа.  Ночью противники вновь...
 
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