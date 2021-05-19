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Премьер-министр Израиля: страна предпринимает все попытки, чтобы положить конец боевым действиям в секторе Газа
Источник материала: ОНТ
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна предпринимает все попытки, чтобы положить конец боевым действиям в секторе Газа.
Ночью противники вновь обменивались ракетными ударами. В результате погибли еще пять человек, в том числе журналист. Военная кампания в анклаве продолжается уже девять дней. Израиль наносит по Газе авиаудары в ответ на запуск оттуда кустарных ракет. За время обострения конфликта в Израиле погибли уже 12 человек, более 50 ранены. Число жертв среди палестинцев превышает 200, 63 из них – несовершеннолетние.
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Премьер-министр Израиля: страна предпринимает все попытки, чтобы положить конец боевым действиям в секторе Газа
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна предпринимает все попытки, чтобы положить конец боевым действиям в секторе Газа. Ночью противники вновь...
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