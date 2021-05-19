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Конституционная комиссия инициирует возможность введения единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней
Источник материала: ОНТ
Конституционная комиссия инициирует возможность введения единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней. Обращение к Главе государства по этому вопросу обсудили на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики.
В Овальном зале прозвучало предложение перейти к единому дню голосования, продлить полномочия действующих депутатов местных советов до ноября 23-го, а новые выборы в органы местного управления провести после референдума по новой Конституции. Нововведение вызвало бурное обсуждение у парламентариев и последующую поддержку. Среди аргументов: статус депутатов по измененной конституции изменится, а полномочия могут быть расширены. Перевыборы проводить не придётся, иначе срок составил бы полтора года. У политической и партийной системы будет больше времени на подготовку к выборам. К тому же это экономия бюджетных средств. Инициативу поддержали все члены Конституционной комиссии.
Парламентарии также приняли к сведению декрет Президента о защите суверенитета и конституционного строя. Сегодня этот вопрос в центре внимания Национального собрания. Кроме того, обсудили пенсии, здравоохранение, образование и другие социальные темы. Вице-премьер Игорь Петришенко сообщил: средние пенсии по возрасту в этом году намечено подтянуть до 40% от средней зарплаты работника. Огромное внимание уделяется системной поддержке семей с детьми. За пятилетие жилищные условия с господдержкой улучшили почти 34 тысячи многодетных семей. Задача для здравоохранения – доступность качественной помощи всем гражданам, независимо от места проживания. Особое внимание – людям с ограниченными возможностями. К концу года готовится к принятию Закон о правах инвалидов и их социальной интеграции.
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Конституционная комиссия инициирует возможность введения единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней
Конституционная комиссия инициирует возможность введения единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней. Обращение к Главе государства по этому...
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