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Лукашенко выразил соболезнования семьям погибших летчиков в Барановичах
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко выразил соболезнования семьям погибших летчиков в Барановичах.
Ход расследования крушения самолета держится на личном контроле Главы государства. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт сообщила об этом, отвечая на вопрос, доложено ли Александру Лукашенко о случившемся.
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Александр Лукашенко выразил соболезнования семьям погибших летчиков в Барановичах. Ход расследования крушения самолета держится на личном контроле Главы...
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