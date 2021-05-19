Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко выразил соболезнования семьям погибших летчиков в Барановичах.

Ход расследования крушения самолета держится на личном контроле Главы государства. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт сообщила об этом, отвечая на вопрос, доложено ли Александру Лукашенко о случившемся.

Как ранее сообщалось, 19 мая в Барановичах в частном секторе упал военный самолет. Оба летчика погибли.

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