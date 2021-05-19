ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко выразил соболезнования семьям погибших летчиков в Барановичах

19.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко выразил соболезнования семьям погибших летчиков в Барановичах

Александр Лукашенко выразил соболезнования семьям погибших летчиков в Барановичах. 

Ход расследования крушения самолета держится на личном контроле Главы государства. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт сообщила об этом, отвечая на вопрос, доложено ли Александру Лукашенко о случившемся.

Как ранее сообщалось,19 мая в Барановичах в частном секторе упал военный самолет. Оба летчика погибли.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко выразил соболезнования семьям погибших летчиков в Барановичах.  Ход расследования крушения самолета держится на личном контроле Главы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российский прыгун с шестом Матвей Волков получил право представлять Беларусь на всех международных соревнованиях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by