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Ад перфекциониста: 10 фото, на которые невозможно спокойно смотреть!
Источник материала: ОНТ
Мы подготовили душераздирающую подборку для перфекционистов. Слабонервным не смотреть!
1. Но зачем?
2. Сбой в матрице
3. Какая боль!
4. Что-то здесь не так
5. Удар в самое сердце
6. Что выросло, то выросло
7. А вот и самое слабое звено
8. Руки бы за такое оторвать!
9. Серьезно?
10. Это уже перебор
А на какой стороне вы? Перфекциониста или тяп-ляпщика?
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Мы подготовили душераздирающую подборку для перфекционистов. Слабонервным не смотреть! 1. Но зачем? Фото: fishki.net 2. Сбой в матрице Фото: pikabu.ru 3. Какая боль! Фото:...
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