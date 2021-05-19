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Ад перфекциониста: 10 фото, на которые невозможно спокойно смотреть!

19.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ад перфекциониста: 10 фото, на которые невозможно спокойно смотреть!

Мы подготовили душераздирающую подборку для перфекционистов. Слабонервным не смотреть!

 

1. Но зачем?


Фото: fishki.net

2. Сбой в матрице


Фото: pikabu.ru

3. Какая боль!


Фото: zen.yandex.ru

4. Что-то здесь не так


Фото: drive2.ru

5. Удар в самое сердце


Фото: yaplakal.com

6. Что выросло, то выросло


Фото: prikolisti.mirtesen.ru

7. А вот и самое слабое звено


Фото: blobla.com

8. Руки бы за такое оторвать!


Фото: pikabu.ru

9. Серьезно?


Фото: fishki.net

10. Это уже перебор


Фото: stebok.net

А на какой стороне вы? Перфекциониста или тяп-ляпщика?

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Мы подготовили душераздирающую подборку для перфекционистов. Слабонервным не смотреть!   1. Но зачем? Фото: fishki.net 2. Сбой в матрице Фото: pikabu.ru 3. Какая боль! Фото:...
 
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