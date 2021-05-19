Ад перфекциониста: 10 фото, на которые невозможно спокойно смотреть!

Источник материала: ОНТ

Мы подготовили душераздирающую подборку для перфекционистов. Слабонервным не смотреть!

1. Но зачем?



Фото: fishki.net

2. Сбой в матрице



Фото: pikabu.ru

3. Какая боль!



Фото: zen.yandex.ru

4. Что-то здесь не так



Фото: drive2.ru

5. Удар в самое сердце



Фото: yaplakal.com

6. Что выросло, то выросло



Фото: prikolisti.mirtesen.ru

7. А вот и самое слабое звено



Фото: blobla.com

8. Руки бы за такое оторвать!



Фото: pikabu.ru

9. Серьезно?



Фото: fishki.net

10. Это уже перебор



Фото: stebok.net

А на какой стороне вы? Перфекциониста или тяп-ляпщика?

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