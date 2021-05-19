Обрушился мост в Борисовском районе

Источник материала: ОНТ

В Борисовском районе около деревни Семеньковичи на 21 км дороги Р67 (Борисов – Березино – Бобруйск) через реку Рова обрушился мост. Произошло это 19 мая в 3 часа дня. Об этом сообщает Telegram-канал УВД Минского облисполкома.

Вниманию водителей: на данном участке дороги движение ограничено. Выставлены посты ДПС.



Можно воспользоваться объездом по гравийной дороге через деревни Полелюм, Забашевичи и Перстень. Грузовики направляются через дороги М-1 ( Брест – Минск – гр.Российской Федерации) и М-4 (Минск – Могилев).

Фото: УВД Минского облисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram