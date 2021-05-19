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Обрушился мост в Борисовском районе

19.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обрушился мост в Борисовском районе

В Борисовском районе около деревни Семеньковичи на 21 км дороги Р67 (Борисов – Березино   Бобруйск) через реку Рова обрушился мост. Произошло это 19 мая в 3 часа дня. Об этом сообщает Telegram-канал УВД Минского облисполкома.

Вниманию водителей: на данном участке дороги движение ограничено. Выставлены посты ДПС.

Можно воспользоваться объездом по гравийной дороге через деревни Полелюм, Забашевичи и Перстень. Грузовики направляются через дороги М-1 ( Брест  Минск гр.Российской Федерации) и М-4 (Минск Могилев).

Фото: УВД Минского облисполкома

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Теги: Брест, Минск
 
 
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В Борисовском районе около деревни Семеньковичи на 21 км дороги Р67 (Борисов – Березино –  Бобруйск) через реку Рова обрушился мост. Произошло это 19 мая в 3 часа дня....
 
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