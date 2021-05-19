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Обрушился мост в Борисовском районе
Источник материала: ОНТ
В Борисовском районе около деревни Семеньковичи на 21 км дороги Р67 (Борисов – Березино – Бобруйск) через реку Рова обрушился мост. Произошло это 19 мая в 3 часа дня. Об этом
Вниманию водителей: на данном участке дороги движение ограничено. Выставлены посты ДПС.
Фото: УВД Минского облисполкома
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В Борисовском районе около деревни Семеньковичи на 21 км дороги Р67 (Борисов – Березино – Бобруйск) через реку Рова обрушился мост. Произошло это 19 мая в 3 часа дня....
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