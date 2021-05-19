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Вы не поверите глазам! Девочка застряла в бетоне? Оптическая иллюзия напугала пользователей Сети
Источник материала: ОНТ
Фото с жуткой оптической иллюзией опубликовал
Женщина сделала снимок своей дочери на прогулке и была шокирована результатом. В кадре видна лишь верхняя часть тела девочки, а нижняя – как будто утонула в площадке.
Женщина поделилась снимком в соцсетях. Пугающее, на первый взгляд, фото стал вирусным, набрало более 70 тыс. лайков и огромное количество комментариев, где люди признавались, что кадр «расплавил» им мозг.
«Отличная оптическая иллюзия. Я только с третьего раза понял, что происходит на фото», «Я чуть мозг не сломала. А оказалось, что она просто стоит по дорожке ниже», «Это просто расплавило мне мозг. Я думал, что девочка застряла в текстурах», – писали пользователи Сети.
Главное фото:
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Фото с жуткой оптической иллюзией опубликовал ridus.ru. Женщина сделала снимок своей дочери на прогулке и была шокирована результатом. В кадре видна лишь верхняя...
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