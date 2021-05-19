Проект реконструкции Будславского костела будет готов к концу мая

Источник материала: ОНТ

Предварительный проект реконструкции Будславского костела, пострадавшего от пожара, подготовят к концу мая, окончательный – еще через месяц. Об этом сообщил глава Минского облисполкома Александр Турчин, посещая 19 мая культовое здание. Поручение по восстановлению храма на прошлой неделе по следам происшествия дал Глава государства.

Сейчас важно контролировать сроки и само обследование пострадавшего в огне храма. После получения предварительного отчета начнется подбор организации, которая разработает проект реконструкции и примется за восстановление. Проект временной кровли для костела должен быть разработан за июнь. Сейчас специалисты рассматривают два материала для купола – дерево и металл. При окончательном выборе будут руководствоваться сроками изготовления.

Возгорание произошло в костеле утром 11 мая. Прихожан в здании не было, о пожаре сообщил ксендз. Огонь уничтожил крышу, пострадал центральный купол с ценными фресками и своды, обнажилась старинная кладка. Сейчас это всё нужно восстанавливать.

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