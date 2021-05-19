Задержаны руководители двух связанных с tut.by проектов

Руководители двух связанных с tut.by проектов тоже задержаны, сообщает портал в своем телеграм-канале.





18 мая прошли массовые задержания сотрудников tut.by, а также представителей известных проектов, связанных с порталом. После обыска в офисе крупнейшего белорусского хостинг-провайдера hoster.by сотрудники депортамента финансовых расследований Комитета госконтроля увезли с рабочего места гендиректора компании Сергея Повалишева. Впоследствии его задержали на 72 часа.

«Никаких обвинений в его адрес или адрес компании не сформулировано. Мы работаем в обычном режиме», — подчеркивает в своем комментарии hoster.by.

В компании отмечают, что вчера до позднего вечера адвокат пробыл у здания ДФР, но встретиться с подзащитным ему не удалось. Где сейчас находится Повалишев, сотрудникам провайдера облачных решений неизвестно.

В тот же день была задержана директор RocketData Дарья Данилова. В полученном БелаПАН комментарии компании отмечается, что вызов на допрос и задержание Даниловой не связаны с деятельностью стартапа.

«Она занимает руководящую должность на одном из проектов TUT.bу, к которому на данный момент есть вопросы. Это никак не связано с деятельностью RocketData. Мы работаем в штатном режиме и на связи со всеми клиентами», — говорится в комментарии.

Утром 18 мая в офисы портала tut.by и хостинг-провайдера hoster.by пришли сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля (КГК), сообщил в «Фейсбуке» соучредитель портала Кирилл Волошин.

Позже ДФР сообщил, что должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Сайт tut.by с 18 мая заблокирован . Такое решение приняло Министерство информации на основании уведомления Генпрокуратуры.

Актуальный список задержанных накануне сотрудников tut.by: главный редактор Марина Золотова, генеральный директор Людмила Чекина, заместитель гендиректора по техническим вопросам Александр Дайнеко, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель главного бухгалтера Мария Новик, заместитель директора Ирина Рыбалко, главный инженер Алла Лапатко, менеджер Андрей Авдеев, редактор Ольга Лойко, журналист Елена Толкачева, юрист Екатерина Ткаченко.

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