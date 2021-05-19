МАЗ показал свой вариант автомобиля скорой помощи

Источник материала: Onliner В эти дни в Минске проходит выставка «Здравоохранение Беларуси — 2021». Среди экспонатов автомобиль скорой неотложной медицинской помощи «Купава 233150» на базе микроавтобуса МАЗ 365022. По информации представителей завода, машина разработана совместно со специалистами системы здравоохранения.





«Новинка оснащена дизельным двигателем экологического класса Евро-5 с мощностью 149,6 л. с. и полностью соответствует всем нормам и требованиям эксплуатации, — заявляют в МАЗ. — На крыше скорой помощи размещены два проблесковых маячка синего цвета. Машина оснащена светозвуковой сигнализацией и системой громкоговорителя».





«Внутри салона располагается приемное устройство с тележкой-каталкой, — дополнили представители завода. — Установлено два поворотных кресла, подлокотники и сиденья которых при необходимости складываются для экономии рабочего пространства. Стеллаж с отсеками предназначен для хранения и транспортировки необходимого медицинского оборудования и препаратов. Также в салоне предусмотрена система подачи кислорода, а благодаря дополнительным АКБ можно оказывать полную медпомощь пациенту в течение 45 минут без внешних источников и включенного двигателя. Предусмотрена также система кронштейнов для проведения внутривенных инфузий. Автомобиль оборудован стационарной подножкой для удобного доступа в салон и четырьмя горячими кнопками в кабине водителя».









Это не первая попытка создать автомобиль скорой помощи от «МАЗ-Купава». Летом прошлого года показывали экспериментальный прототип — фактически переделанный 16-местный микроавтобус. А вот действительно первая известная попытка наладить сборку легких коммерческих фургонов и микроавтобусов на могилевской площадке Минского автозавода относится еще к 2010 году. В качестве основы выбрали один из китайских клонов древней уже на тот момент Toyota Hiace H100. Сделали свой дизайн передней части и поставили соответствующий логотип, назвали красиво — «Ника». Эта машина получила и медицинскую версию. Всего было собрано лишь два экземпляра. Оба остались работать при мазовской поликлинике.



