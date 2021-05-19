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В России зафиксирован рекордный ввоз наличных евро

19.05.2021 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Банки России в марте ввезли в страну €997,7 млн. Такой показатель на 42% превышает февральский и является рекордным за год, говорится в статистике Центрального банка.


Фото: pixabay.com

Кроме того, в указанный срок в страну были ввезены $697,1 млн в наличной форме, что на 26,8% больше, чем в феврале. Всего ввоз наличных в марте составил $1,7 млрд, это превышает февральские значения на 34,3%.

Как уточняется, наращивание ввоза наличных евро началось ещё в феврале. Начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин отметил, что финансовые организации ориентировались на клиентов, которые планировали поехать заграницу и воспользоваться иностранной валютой, пишет РБК.

При этом в первый месяц весны кредитные организации вывезли из России $196,7 млн и €82,9 млн. В общей сложности вывоз иностранной валюты в марте составил $282,1 млн.

Ранее руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев заявил, что объём срочных депозитов в рублях за год уменьшился на 12%, или на 2,19 трлн рублей, пишет news.ru.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Банки России в марте ввезли в страну €997,7 млн. Такой показатель на 42% превышает февральский и является рекордным за год, говорится в статистике Центрального банка.
 
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