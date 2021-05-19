Российский прыгун с шестом Матвей Волков получил право представлять Беларусь на всех международных соревнованиях













сообщает твиттер БФЛА. Об этомтвиттер БФЛА.





Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) уже в первой декаде февраля допустила 16-летнего Волкова к участию в международных соревнованиях, не дожидаясь официального согласования перехода атлета под эгиду Белорусской федерации легкой атлетики. Но только в личном первенстве, не представляя страну.





Сейчас все формальности улажены, и для международной и европейской федераций Волков теперь белорус.











