Самый высокий небоскрёб накренился в Китае

сообщает news.ru со ссылкой на Daily Mail. Фундамент 73-этажного здания просел, и сооружение пришло в движение. Это привело к панике среди людей,news.ru сона Daily Mail.





Высота небоскрёба составляет 356 метров. Здание начало раскачиваться по неизвестным причинам. В этот момент не было зафиксировано никаких землетрясений. Люди в панике выбегали из здания, прохожие тоже бросились врассыпную.











Небоскрёб SEG Plaza был построен в 2000 году. В нём расположены офисы, есть рестораны и рынок электроники. Небоскрёб SEG Plaza был построен в 2000 году. В нём расположены офисы, есть рестораны и рынок электроники.





В 2019 году в Пекине появился 45-этажный небоскрёб Leeza SOHO, который имеет самый высокий в мире атриум: он идёт от подножья здания до самой крыши. Башня имеет высоту 200 метров, а атриум — 194,15. Промежуток скреплён четырьмя мостами, которые расположены на разной высоте. Атриум является общественным пространством и интегрирован в транспортную сеть столицы КНР, поскольку здание находится рядом с железнодорожной станцией и стоит прямо над туннелем метро.