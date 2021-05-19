ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Самый высокий небоскрёб накренился в Китае

19.05.2021 19:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В китайском городе Шэньчжэнь накренился один из самых высоких небоскрёбов страны SEG Plaza.

Фундамент 73-этажного здания просел, и сооружение пришло в движение. Это привело к панике среди людей, сообщает news.ru со ссылкой на Daily Mail.

Высота небоскрёба составляет 356 метров. Здание начало раскачиваться по неизвестным причинам. В этот момент не было зафиксировано никаких землетрясений. Люди в панике выбегали из здания, прохожие тоже бросились врассыпную.



Небоскрёб SEG Plaza был построен в 2000 году. В нём расположены офисы, есть рестораны и рынок электроники.

В 2019 году в Пекине появился 45-этажный небоскрёб Leeza SOHO, который имеет самый высокий в мире атриум: он идёт от подножья здания до самой крыши. Башня имеет высоту 200 метров, а атриум — 194,15. Промежуток скреплён четырьмя мостами, которые расположены на разной высоте. Атриум является общественным пространством и интегрирован в транспортную сеть столицы КНР, поскольку здание находится рядом с железнодорожной станцией и стоит прямо над туннелем метро.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В китайском городе Шэньчжэнь накренился один из самых высоких небоскрёбов страны SEG Plaza.
 
Новости дня
Новости разные
 
МАЗ показал свой вариант автомобиля скорой помощи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by