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До семи лет тюрьмы: по факту крушения в Барановичах самолета возбудили уголовное дело

19.05.2021 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 465 «Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц» Уголовного кодекса Беларуси/

Об этом сообщает Следственный комитет. 

По этой статье виновным грозит от двух до семи лет. 

Напомним, сегодня в Барановичах потерпел крушение учебный самолет. Погибли два летчика.

- Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Фиксируется следовая картина, допрашиваются очевидцы. Работу на месте координирует первый заместитель председателя Следственного комитета Олег Шандарович. Все обстоятельства устанавливаются, -- говорится в сообщении СК.
 
 
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Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 465 «Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлёкшее...
 
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