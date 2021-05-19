До семи лет тюрьмы: по факту крушения в Барановичах самолета возбудили уголовное дело

Об этом сообщает Следственный комитет.





По этой статье виновным грозит от двух до семи лет.





Напомним, сегодня в Барановичах потерпел крушение учебный самолет. Погибли два летчика.





- Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Фиксируется следовая картина, допрашиваются очевидцы. Работу на месте координирует первый заместитель председателя Следственного комитета Олег Шандарович. Все обстоятельства устанавливаются, -- говорится в сообщении СК.