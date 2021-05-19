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Два летчика погибли при крушении военного самолета в белорусских Барановичах
19.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Два летчика погибли при крушении военного самолета в Беларуси. О трагедии сообщает Министерство обороны страны, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
Экипаж Лидской штурмовой базы выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Самолетом ЯК-130 управлял командир звена учебно-боевой эскадрильи майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко.
В ходе полета летчики заметили техническую неисправность. Они до последнего пытались увести самолет дальше от населенного пункта: истребитель упал в Барановичах недалеко от жилого дома.
Других жертв и разрушений нет. Сейчас на месте происшествия работает комиссия Минобороны во главе с замминистра по вооружению. Последствия крушения ликвидировали сотрудники МЧС. Военное ведомство страны выразило родным и близким погибших летчиков соболезнования и окажет семьям всю необходимую помощь.
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В ходе полета летчики заметили техническую неисправность и до последнего пытались увести самолет дальше от населенного пункта.
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