Два летчика погибли при крушении военного самолета в белорусских Барановичах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Два летчика погибли при крушении военного самолета в Беларуси. О трагедии сообщает Министерство обороны страны, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Экипаж Лидской штурмовой базы выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Самолетом ЯК-130 управлял командир звена учебно-боевой эскадрильи майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко.

В ходе полета летчики заметили техническую неисправность. Они до последнего пытались увести самолет дальше от населенного пункта: истребитель упал в Барановичах недалеко от жилого дома.

«Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. Однако слишком поздно. Оба летчика погибли», – доложила пресс-атташе министра обороны Республики Беларусь Наталья Гаврусик.

Других жертв и разрушений нет. Сейчас на месте происшествия работает комиссия Минобороны во главе с замминистра по вооружению. Последствия крушения ликвидировали сотрудники МЧС. Военное ведомство страны выразило родным и близким погибших летчиков соболезнования и окажет семьям всю необходимую помощь.