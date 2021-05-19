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В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной

19.05.2021 20:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
Константин Затулин. Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» об ошибке России в отношениях с Украиной. По его словам, в 90-е годы Москва допустила серьезный просчет в двусторонних отношениях с Киевом.

Беседуя с ведущей, парламентарий предположил, почему Россия не включила Украину в список недружественных государств, куда вошли США и Чехия. «Украина просто, будем говорить так, в том числе и наш грех. Потому что наша политика 90-х годов связана с Украиной; наше недомыслие, когда мы, исходя из лучших побуждений, подмахивали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, не предусматривая никаких гарантий, условий контроля за этой дружбой, сотрудничеством и партнерством, это все вылилось в то, что вылилось», — сказал Затулин.

Депутат обратил внимание, что Киев в течение всего периода своей независимости стремится уйти от ответственности, потому что «они ни в чем не виноваты, их используют — Америка использует против России, Россия использует против Америки. В конце концов мы в это поверили, мы верим в то, что Украина не состоявшееся государство». По мнению Затулина, «борьба за Украину еще не закончена».

Перечень «недругов» России был опубликован 14 мая. Туда попали США и Чехия. Это произошло на фоне ухудшения отношений Москвы с Вашингтоном и Прагой. Как рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков, список может быть расширен, «хотя мы не хотели бы, чтобы этот перечень государств становился безразмерным», — подчеркнул замминистра.
 
 
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По его словам, в 90-е годы Москва допустила серьезный просчет в двусторонних отношениях с Киевом.
 
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