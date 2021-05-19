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От Антарктиды откололся самый большой айсберг в мире

19.05.2021 20:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

От Антарктиды откололся самый большой айсберг в мире
Изображение: esa.int
Айсберг А-76, в настоящее время крупнейший в мире, откололся от Антарктиды. Об этом со ссылкой на данные спутников пишет портал Meteoweb.

Известно, что размеры гигантской льдины составляют 170 километров в длину и 25 километров в ширину, ее площадь достигает 4320 квадратных километров, что сопоставимо с территорий испанского острова Майорка.

Отмечается, что А-76 откололся с западной стороны шельфового ледника Фильхнера — Ронне в море Уэдделла. Айсберг был идентифицирован Британской антарктической службой и подтвержден Национальным ледовым центром США с использованием изображений миссии Copernicus Sentinel-1.

27 февраля сообщалось, что от Антарктиды откололся айсберг размером 1270 квадратных километров, что сопоставимо с территорией Санкт-Петербурга. Это произошло на шельфовом леднике Брант, где находится британская исследовательская станция Halley.
 
 
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Айсберг А-76, в настоящее время крупнейший в мире, откололся от Антарктиды.
 
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