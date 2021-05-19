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Фото: Remo Casilli / Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Умерла звезда «Приключений Буратино» Татьяна Проценко Умерла российская актриса Татьяна Проценко, звезда советской киносказки «Приключения Буратино».

Умерла российская актриса Татьяна Проценко, звезда советской киносказки «Приключения Буратино». Об этом сообщает РБК в своем Telegram-канале со ссылкой на слова супруга Алексея Войтюка.«Это случилось в 10:30 утра сегодня, она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы», — рассказал Войтюк. Дата и место прощания с артисткой пока неизвестны. Ей было 53 года.Татьяна Проценко родилась в Москве 8 апреля 1968 года. Наибольшую известность она получила благодаря роли Мальвины в картине 1975 года выпуска «Приключения Буратино». На киноплощадку она попала случайно. Ассистент режиссера киносказки познакомилась с ней в поезде. Пройдя кинопробы, кандидатура Проценко была утверждена постановщиком фильма Леонидом Нечаевым.Позже она сменила профессию и закончила киноведческое отделение ВГИКа. Являлась членом Международной федерации журналистов. В 2018 году у женщины диагностировали рак.