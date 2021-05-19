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Умерла звезда «Приключений Буратино» Татьяна Проценко

19.05.2021 20:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Умерла звезда «Приключений Буратино» Татьяна Проценко
Фото: Remo Casilli / Reuters
Умерла российская актриса Татьяна Проценко, звезда советской киносказки «Приключения Буратино». Об этом сообщает РБК в своем Telegram-канале со ссылкой на слова супруга Алексея Войтюка.

«Это случилось в 10:30 утра сегодня, она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы», — рассказал Войтюк. Дата и место прощания с артисткой пока неизвестны. Ей было 53 года.

Татьяна Проценко родилась в Москве 8 апреля 1968 года. Наибольшую известность она получила благодаря роли Мальвины в картине 1975 года выпуска «Приключения Буратино». На киноплощадку она попала случайно. Ассистент режиссера киносказки познакомилась с ней в поезде. Пройдя кинопробы, кандидатура Проценко была утверждена постановщиком фильма Леонидом Нечаевым.

Позже она сменила профессию и закончила киноведческое отделение ВГИКа. Являлась членом Международной федерации журналистов. В 2018 году у женщины диагностировали рак.
 
 
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Умерла российская актриса Татьяна Проценко, звезда советской киносказки «Приключения Буратино».
 
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