|
Умерла звезда «Приключений Буратино» Татьяна Проценко
Источник материала: UDF
Фото: Remo Casilli / Reuters
«Это случилось в 10:30 утра сегодня, она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы», — рассказал Войтюк. Дата и место прощания с артисткой пока неизвестны. Ей было 53 года.
Татьяна Проценко родилась в Москве 8 апреля 1968 года. Наибольшую известность она получила благодаря роли Мальвины в картине 1975 года выпуска «Приключения Буратино». На киноплощадку она попала случайно. Ассистент режиссера киносказки познакомилась с ней в поезде. Пройдя кинопробы, кандидатура Проценко была утверждена постановщиком фильма Леонидом Нечаевым.
Позже она сменила профессию и закончила киноведческое отделение ВГИКа. Являлась членом Международной федерации журналистов. В 2018 году у женщины диагностировали рак.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Умерла российская актриса Татьяна Проценко, звезда советской киносказки «Приключения Буратино».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)