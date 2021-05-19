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Страны Евросоюза откроют границы для вакцинированных от коронавируса туристов

19.05.2021 20:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Страны Евросоюза откроют границы для вакцинированных от коронавируса туристов
Фото: Remo Casilli / Reuters
Об этом сообщает AFP News Agency в своем Twitter-аккаунте.

В среду, 19 мая было достигнуто соглашение о разрешении въезда на территорию стран-членов Евросоюза для туристов, которые вакцинировались одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) препаратами. Отмечается, что договоренность Еврокомиссии носит рекомендательный характер.

25 мая пройдет экстренный саммит глав государств и правительств ЕС — ожидается, что одной из главных тем встречи станет согласование правил въезда иностранных граждан на территорию сообщества. Также будут обсуждаться вопросы «введения зеленого цифрового пропуска» — сертификата о вакцинации, признанного во всех 27 странах союза.

Ранее в мае глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс рассказал о сроках открытия европейских стран для иностранных туристов. По его словам, туризм в Европе может вернуться в норму к осени или зиме, а 2021 год будет гораздо лучше, чем 2020-й.
 
 
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Страны Европейского союза откроют границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавируса.
 
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