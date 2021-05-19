Источник материала: UDF



Фото: Remo Casilli / Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Страны Евросоюза откроют границы для вакцинированных от коронавируса туристов Страны Европейского союза откроют границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавируса.

Об этом сообщает AFP News Agency в своем Twitter-аккаунте.В среду, 19 мая было достигнуто соглашение о разрешении въезда на территорию стран-членов Евросоюза для туристов, которые вакцинировались одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) препаратами. Отмечается, что договоренность Еврокомиссии носит рекомендательный характер.25 мая пройдет экстренный саммит глав государств и правительств ЕС — ожидается, что одной из главных тем встречи станет согласование правил въезда иностранных граждан на территорию сообщества. Также будут обсуждаться вопросы «введения зеленого цифрового пропуска» — сертификата о вакцинации, признанного во всех 27 странах союза.Ранее в мае глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс рассказал о сроках открытия европейских стран для иностранных туристов. По его словам, туризм в Европе может вернуться в норму к осени или зиме, а 2021 год будет гораздо лучше, чем 2020-й.