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Страны Евросоюза откроют границы для вакцинированных от коронавируса туристов
Источник материала: UDF
Фото: Remo Casilli / Reuters
В среду, 19 мая было достигнуто соглашение о разрешении въезда на территорию стран-членов Евросоюза для туристов, которые вакцинировались одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) препаратами. Отмечается, что договоренность Еврокомиссии носит рекомендательный характер.
25 мая пройдет экстренный саммит глав государств и правительств ЕС — ожидается, что одной из главных тем встречи станет согласование правил въезда иностранных граждан на территорию сообщества. Также будут обсуждаться вопросы «введения зеленого цифрового пропуска» — сертификата о вакцинации, признанного во всех 27 странах союза.
Ранее в мае глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс рассказал о сроках открытия европейских стран для иностранных туристов. По его словам, туризм в Европе может вернуться в норму к осени или зиме, а 2021 год будет гораздо лучше, чем 2020-й.
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Страны Европейского союза откроют границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавируса.
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