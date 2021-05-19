Игрок «Юности» Казакевич о решении завершить карьеру в 27 лет: «Перестал видеть перспективу, перестал развиваться как хоккеист и как личность в целом»









– Почему решили завершить карьеру, что стало решающим фактором?





– Решил закончить, так как перестал видеть перспективу, перестал развиваться как хоккеист и как личность в целом. Решающим фактором стало соотношение количества затрачиваемого времени и результатов, которые получались на выходе. Плюс очень долго находился в зоне комфорта и решил, что надо из нее выходить. Ведь это все равно пришлось бы сделать через какое-то время, и я решил не затягивать :)





Ну и главное – вошел в два «тройных золотых клуба», по три раза выиграв высшую лигу и экстралигу :) Можно сказать, достиг всего, чего мог.





– Когда приняли решение о завершении карьеры?





– После окончания сезона.





– Как отреагировали на это решение в вашей семье и в клубе?





– Думаю, тут в первую очередь надо было принять решение для себя. Потом, рассказав о нем, выслушал мнение близких мне людей и не только. 90% тех, с кем обсуждал это, согласились с моими мыслями и поддержали. Возможно, этих людей было не так уж и много, но процент все равно существенный. Но масштабные опросы я не проводил :)





В семье тоже нормально отреагировали, хотя хоккей и занял очень большой промежуток не только исключительно в моей жизни.





Что касается реакции в клубе, то ничего конкретного не могу сказать. Я беседовал только с председателем. Разговор был по телефону, так как приближался дэдлайн в плане продления трудовых соглашений.





– Травмы не замучили? Здоровье позволяет еще заниматься хоккеем?





– Про здоровье – отдельный разговор. У меня, как и у всех, есть проблематичные части тела, которые беспокоили. В принципе, это позволяло бы играть и дальше, но все равно почти в каждом сезоне я пропускал какой-то отрезок по тем или иным причинам, связанным со здоровьем . Это, конечно, мешало и мне, и тренерам, с которыми мне приходилось работать.





– Допускаете возможность возвращения в хоккей?





– Не допускаю. По крайне мере, на профессиональном уровне.





– Могла ли карьера сложиться более успешно, и если да, что помешало этому?





– Могла, конечно. Есть одна цитата, которая мне запомнилась: «Случай любит подготовленных». Анализируя какие-то шансы, которые выпадали, могу сказать, что либо я не был к ним готов, либо просто не воспользовался в силу своего характера и психологии. Ведь психология во многом является ключевым фактором, а этот компонент у меня не на лучшем уровне.





– Есть ли мысли, чем заняться после карьеры?





пишет hockey.by. – Есть, у меня с супругой собственное дело – дизайнерский бренд одежды Kazaki. Ну еще, конечно, саморазвитие и достижение новых целей. Образование у меня высшее, специальность, как и у большинства игроков – тренер по хоккею. Любые знания пригодятся в жизни, в какой степени – это уже другой вопрос. О карьере тренера не думаю, это опыт интересный, но не для моих сегодняшних целей в жизни,hockey.by.











