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Белорусские игроки похоронного рынка поспорили из-за торгового знака

19.05.2021 20:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МАРТ опубликовал итоги очередного расследования. Из него следует, что участники рынка похоронных услуг поспорили за торговый знак «Память», где буква «т» стилизована под христианский крест.

Знак был зарегистрирован в 2017 году на ИП Вячеслава Мышко по таким группам товаров, как гробы, надгробные памятники и т. п. Также права на знак касаются его использования в интернете. Бренд использовала группа, в которую входят ИП Мышко и компании «СлавКомСтрой» и «ВИС Глобал» (в основном в Дзержинске, Столбцах, Несвиже и окрестностях). Они пожаловались в МАРТ на частное предприятие «У Исмагиловых», которое тоже использует такой знак, пишет Office Life.

Министерство выяснило, что ИП Ринат Исмагилов, связанный с компанией «У Исмагиловых», использовал бренд «Память» еще до того, как Мышко подал заявку на этот знак. Этот и другие доводы дали МАРТ основания утверждать, что нарушений антимонопольного законодательства нет.

Это уже не первый случай, когда компании пытаются выяснить спор за название или товарный знак через МАРТ, а не суд, где нужно платить пошлину. Есть кейсы, когда заявители таким способом побеждают конкурентов.
 
 
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МАРТ опубликовал итоги очередного расследования. Из него следует, что участники рынка похоронных услуг поспорили за торговый знак «Память», где буква «т»...
 
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