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Аналитик: Путин попал в ловушку поддержки Лукашенко

19.05.2021 20:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Анонсируемая на конец мая встреча лидеров России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко является ловушкой для российского лидера.


Класковский рассказал о ловушке Лукашенко для Путина. Фото ndsmi.by

Такое мнение на сайте радиостанции "Эхо Москвы" высказал аналитик, политолог Александр Класковский, передает информационно-новостное издание monavista.ru.

По мнению политолога, Лукашенко затягивает Путина в свою "ловушку поддержки". 

Цели встречи двух лидеров стран разные: для Лукашенко необходимо "выбить" из Москвы дешевые энергоресурсы и кредит, для Кремля - углубление интеграционных процессов. Но, как считает эксперт, реальных рычагов влияния на Минск у Кремля нет.

Ранее, в сентябре прошлого года  президенты договорились о выделении Беларуси кредита в 500 миллионов долларов. Однако, деньги до сих пор не перечислены. И цены на энергоносители также не упали особо в цене. Россия держит Беларусь на "голодном пайке", но оказывать на нее реальное давление не сможет, потому что именно за такие действия и критикует запад.

Поэтому, Путин попал в "ловушку", когда вынужден поддерживать Лукашенко, хотя это совсем не выгодно России. Но по иному не получится, считает эксперт.
 
Теги: Минск
 
 
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Анонсируемая на конец мая встреча лидеров России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко является ловушкой для российского лидера.
 
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