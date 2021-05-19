«Терпела три года, а потом ее не стало». Семейные разборки закончились трагично, осталось двое детей

Источник материала: Onliner Первый день рабочей недели жильцов пятиэтажки на Курчатова в Барановичах начался с гула сирен, криминала и приезда людей в форме. В обычной с виду семье, где муж — 35-летний Александр работал водителем, жена — 34-летняя Светлана трудилась в столовой, а двое несовершеннолетних детей Ника и Ангелина ходили в садик и 4-й класс, случилась беда. Отец семейства до смерти избил свою жену, причем дети находились в квартире.

Из окна квартиры на первом этаже выглядывает кот, он тоже свидетель трагедии, и, в отличие от детей, родственники его не забрали. Рядом с подъездом находится вход для персонала в магазин, где стоят сотрудники, покуривают сигареты и обсуждают случившееся.





















— Александр работал водителем, даже нам пару раз доставлял грузы, в этой профессии алкоголики же долго не задерживаются. Света была доброй, очень хорошей девушкой, всегда на позитиве, общительная. Не знаю, какие могли у них быть конфликты, но на людях я никогда за ними ссор и ругани не замечал, — рассказывает мужчина.

— Один раз было, что Саша музыку громко включил в машине днем, мешал детям спать, но мы с ним поговорили, и он сделал тише без какого-либо сопротивления и возмущений, — подсказывает женщина.

В местном мясном магазине, который стена к стене соседствует с жилищем Светы и Александра, не слышали ни криков, ни зова о помощи — вообще ничего.

— Мы открываемся в 9 часов утра, на работу приходим немного раньше, все было спокойно — никаких звуков мы не слышали. Да и не могли услышать: дело в том, что у нас слишком громко гудят холодильники. О том, что случилась трагедия, узнала около обеда от покупательницы, честно, не поверила и попросила не нагнетать, — говорит продавец.

Первый подъезд, первая квартира, но не первый звоночек. О подробностях вечера перед гибелью Светланы рассказала ее соседка по этажному блоку Анна, они часто ходили друг к другу в гости, а их дети вместе играли во дворе.









Соседку вызвали с работы в 9 часов, и весь день она принимает гостей: следователей, милиционеров и журналистов. Держится благодаря успокоительному и поверить не может, что только вчера общалась со Светланой, а теперь ее больше нет.

— Вчера сидели на лавочке с Сашей и детьми, Света общалась с нами через окно, она часто так делала, все было хорошо, пока Ника не рассыпала подушечки и Саша не отругал ее. Не знаю, каким водителем он работает, но тем вечером он был пьян.





— Я уверена, что в то утро не было у них никакого конфликта, а потом такое вот случилось. Он часто ее бил, я ей говорила — уходи ты от него, а она ни в какую. Бывало даже, что убегала от него, а он ее догонял и за волосы тащил обратно в дом. Это как надо издеваться над своей женой, если у нее в 34 года почти зубов не было? И кипятком ее обливал, и в синяках она ходила, и в больнице лежала, но всегда его выгораживала. Я говорила: ты мне хоть «+» в «Одноклассниках» поставь, чтобы я, если что, милицию вызвала. Но нет же, терпела его все три года, терпела, — рассказывает Анна.

На странице в социальной сети «Одноклассники» Светлана на свое 33-летие писала, что у нее есть любимый муж и две принцессы-дочери, почти через два года ее не стало, а любимого забрала милиция.





— Нет, не любила она его — боялась: бывало, идем домой, а она дрожит перед дверью и не хочет заходить в квартиру. Домашняя была, хозяйственная, вот только недавно окна мыла, а он ее бил, если где-то тряпка не так лежит. На людях не показывала, что у нее какие-то проблемы в семье, только когда ко мне приходила в гости, жаловалась. А дети — они у них не по годам взрослые, умные, насмотрелись, наверное, всякого. Они же и в тот день были дома, на их глазах же все происходило, — не может сдержать эмоции соседка.

Детей в то роковое утро забрала к себе бабушка, мама Александра, она живет рядом в девятиэтажном доме. По словам соседей, родственники Светланы долго не задерживались, приехали, опознали, уехали.





— Сейчас бабушка забрала детей, но она уже старая, тяжело ей в сад внучку будет водить. Еще у Саши есть брат, он нормальный и вроде готов взять детей себе, только он один живет, не знаю, сможет ли и на работу ходить, и за детьми следить. Милицию вызвали медики, приехало аж три машины. Когда его задерживали, он успел в стиральную машину ее вещи забросить, но не успел ее включить, — вещи изъяли. На его лице не было никаких эмоций, не дрогнула ни одна скула, — заканчивает соседка.

Официально

Предварительно установлено, что вечером 16 мая мужчина бил жену ногами по разным частям тела — та скончалась. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть) Уголовного кодекса. При допросе он признал вину и рассказал, что причиной его действий стал конфликт с супругой, сообщила Юлия Гончарова для БЕЛТА.

«33% женщин, подвергшихся домашнему насилию, говорят, что насилию подвергаются и дети»

Пока идут следственные мероприятия и решается судьба детей, мы пообщались с Анной Коршун, руководителем общенациональной линии для пострадавших от домашнего насилия, чтобы выяснить, как вести себя женщинам, если в их семье мужчина поднимает руку.

— Домашнее насилие — это отношение власти и контроля, когда жертва полностью подчинена агрессору. В семьях, где муж систематически бьет свою жену, отношения носят созависимый или зависимый характер (финансовая, социальная, психологическая и т. д.). Еще на стадии зарождения отношений агрессор попытается лишить жертву социальных контактов, он будет говорить: зачем тебе друзья, нам же так хорошо вместе. И женщина остается одна, — рассказывает Анна.





Очень часто женщину сдерживает фактор наличия детей, она не находит поддержки среди близких, когда все ее окружение говорит: «Нужно терпеть, детям нужен отец», «Никто не будет любить твоих детей, как отец». Но эти советчики не понимают, что дети, которые ежедневно видят, как папа бьет маму, получают психологическую травму на всю жизнь и в будущем могут копировать поведение отца или матери. Еще в такой семье дети могут стать на защиту матери — агрессор может ударить и их. Порядка 33% женщин, подвергшихся домашнему насилию, говорят, что насилию подвергаются и дети.

Почему не все женщины говорят о насилии в семье?

Для жертвы сказать, что тебя дома бьют, не так просто, как кажется. «А что, если муж узнает и еще больше обозлится, — думает девушка, замазывая очередной синяк, — или на этажном блоке начнут сплетничать, а это рано или поздно дойдет до детей?»

— Причина кроется в психологии жертвы. Во-первых, это стыдно, девушки боятся обвинений в свой адрес — «сама выбрала», «видели ручки, что брали», но никто не задает вопросы агрессору: если она такая плохая, то почему ты ее избивал вместо того, чтобы уйти?

Во-вторых, может, ей некуда идти, нет поддержки родных, может, она в декретном отпуске и финансово уязвима. В-третьих, если терпит долго — формируется созависимое поведение, она не знает, как дальше жить, она смотрит на жизнь глазами агрессора и утрачивает внутренний стержень. Представьте, человеку изо дня в день говорят, что она никчемная, что виновата, что пропадет без агрессора, ее могут убедить, что у нее психическое расстройство, что если она разведется, то детей ей не оставят, хотя для любого другого — это пустой звук.

Если в семье есть несовершеннолетние дети — девушки боятся статуса социально опасного положения (СОП), ошибочно путая его со статусом нуждающихся в госзащите детей, которых забирают в приют. СОП не означает, что детей заберут, — придет с проверкой комиссия в составе представителей органов социальной защиты, образования и здравоохранения (если в семье есть ребенок до 3 лет), органов внутренних дел. Они выяснят, как складывается обстановка в семье для детей, — рассказывает специалист горячей линии.

«Насилие само по себе не заканчивается»

По мнению специалистов, есть два выхода из такой ситуации: либо женщина уходит, т. е. физически отдаляется, либо остается, но идет к психологу, а агрессор включается в коррекционную программу. Проблема в том, что на эту программу ходит маленький процент мужчин, в основном это те, кто боится потерять жену. В США, Европе, если муж бьет жену, помимо наказания, он обязан пройти эту программу, в нашей стране это добровольно.





— Если в семье случилось насилие — мы всегда рекомендуем вызывать милицию и наказывать агрессора, т. к. безнаказанность подпитывает насилие. Наказание в зависимости от тяжести травм может быть либо административным (ст 10.1 КоАП), либо уголовным. При первом вызове и составлении протокола милиционеры проведут профилактическую беседу и вынесут предупреждение. При повторном случае в течение года — его ставят на профилактический учет и с письменного заявления пострадавшей внесут защитное предписание — мера, которая обязывает агрессора выселиться из общего жилья на срок от 3 до 30 суток. Кроме того, ему будет запрещено контактировать с пострадавшей. Да, всего лишь 30 дней, но за это время женщина может подумать о жизни, обратится за медицинской помощью, подать на развод, подумать о том, что ей делать дальше. Если травмы тяжелого характера и экспертиза это подтверждает — тюрьма, — продолжает Анна Коршун.

Как вести себя соседям, родным и близким, если они заметили что-то подозрительное?

Все ситуации индивидуальны, и как лучше поступить, знают только специалисты, поэтому лучше обращаться к ним.

— Совет один — обращаться за помощью к специалистам, ведь родственники и друзья не профессионалы, можно оставить буклет с номером, где оказывают психологическую помощь пострадавшим от домашнего насилия, подбодрить морально и сказать, что в стране есть много организаций, которые окажут помощь. Если жертва сама не просит помощи и не открывается, ни в коем случае не навязываться: это воспринимается как агрессия и только усугубляет ситуацию. Когда слышны крики, ругань — вызвать милицию, т. к. крики нарушают их спокойствие и неизвестно, что происходит за стенами соседей, — рассказывает специалист.

Может ли женщина сама себя спасти от тирана и как?

— Если женщина не готова кардинально менять свою жизнь, а муж не пускает ее ни к психологу, ни к друзьям — позвонить на общенациональную горячую линию для пострадавших от домашнего насилия. Там ей помогут консультанты-психологи и юристы-консультанты, проработают план действий и дадут оценку опасности ситуации. В стране действуют специализированные сервисы, предоставляющие услуги временного приюта для женщин, пострадавших от домашнего насилия, и их детей — это кризисные комнаты при территориальных центрах социальной защиты населения, а также приюты и убежища общественных объединений, — заканчивает Анна Коршун.





Специалисты еще рекомендуют установить на телефон кнопку горячего вызова, чтобы в случае возникновения конфликта жертва могла набрать в милицию или друзьям, а те уже вызвали сотрудников. Обычно есть определенные звоночки, по которым жертва понимает, что что-то произойдет. Еще можно заготовить сумку экстренной эвакуации, на случай если ей придется убегать из дома. В нее следует положить паспорт, документы и деньги.

По данным горячей линии, 50% виновников насилия имеют алкогольную зависимость, но вместе с тем 78% пострадавших женщин говорят, что насилие их зависимые супруги совершают и в трезвом виде, а не только в состоянии опьянения. То есть алкоголь усугубляет ситуацию, но не является причиной домашнего насилия.

Получить поддержку жертвы домашнего насилия могут по телефону общенациональной горячей линии для пострадавших от домашнего насилия по номеру 8-801-100-8-801. Линия работает ежедневно с 8 до 20 без выходных и праздничных дней. Звонок на линию бесплатный, помощь предоставляется с соблюдением анонимности и конфиденциальности абонентов.