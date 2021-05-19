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Жертвы на совести США и компьютерных игр. ГосТВ нашло идеологию даже в нейтральных международных новостях

19.05.2021 20:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Жертвы на совести США и компьютерных игр. ГосТВ нашло идеологию даже в нейтральных международных новостях
Краткие выводы из исследования Sense Analytics в партнерстве с проектом Media IQ цитирует UDF.

• ГосТВ сначала освещало сравнительно нейтральные международные темы (нападение на школу в Казани, конфликт Израиля и ХАМАС) в информативном ключе, но затем и им нашлось идеологическое применение. Ведущие пришли к рассуждениям о тлетворном влиянии интернета, телеграм-каналов, компьютерных игр, а ответственным за жертвы ближневосточного конфликта объявили США.

• Персонализм в эфире обеспечивали восхваления подписанного Лукашенко декрета №2 и его речи на 9 мая. Особый акцент делался на популярности выступления Лукашенко в интернете, в частности, в трендах YouTube. Выступление усилило идеологему единства, к которому госканалы активно призывали. Впрочем, эта риторика не выливалась в предложения конкретных уступок или механизмов примирения.

• Вручение верительных грамот стало поводом подчеркнуть устойчивое международное положение властей. Вместе с тем, звучали обвинения в адрес многих стран. Наибольшую обеспокоенность и поток негативных комментариев вызвали учения НАТО. О НАТО и США говорилось в контексте разрушения «цветущих суверенных стран» – Ливии, Сирии, Ирака, Югославии.

• Основу конфликтогенной тематики госканалов составлял образ пробуждающегося нацизма и экстремизма. Однако, конкретики в этих рассуждениях было не так много. Фактически, под нацизмом понималась использование бело-красно-белой символики и попытки пересмотра советского военно-исторического нарратива.

• Основные реформаторские посылы на неделе были связаны с деятельностью Конституционной комиссии. В авторских рубриках можно выявить редкий выход за рамки официальной идеологии. Так, Голиков пытался связать трагичные события ВОВ с наказанием за преступления большевизма против церкви, что нетипично для госТВ.
 
 
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