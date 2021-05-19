|
К концу века Мальдивы могут исчезнуть
Источник материала: Партизан
Мальдивам предсказали исчезновение к 2100 году из-за изменений климата. Об этом заявила министр окружающей среды республики Аминат Шауна в эфире телеканала CNBC.
По словам политика, архипелаг может уйти под воду к концу века из-за недостаточно согласованных действий по борьбе с климатическими изменениями.
Уточняется, что в настоящий момент 80 процентов островов (из 1190) расположены всего лишь на высоте одного метра над уровнем моря, а большая часть прибрежной территории подвержена наводнениям и эрозии.
Кроме того, министр отметила, что власти уже приняли ряд мер, которые позволят снизить риски исчезновения. Так, на Мальдивах активно проводятся мероприятия по охране прибрежных районов, параллельно с этим сокращается объем выброса парниковых газов.
«Будущее нашей страны, будущее нашего народа, будущее нашей культуры — все зависит от наших сегодняшних действий», — заявила политик.
Ранее в мае обрушилась знаменитая достопримечательность Галапагосских островов — Арка Дарвина. По информации Министерства окружающей среды Эквадора, причиной стали естественные процессы эрозии,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мальдивам предсказали исчезновение к 2100 году из-за изменений климата. Об этом заявила министр окружающей среды республики Аминат Шауна в эфире телеканала CNBC.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)