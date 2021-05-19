К концу века Мальдивы могут исчезнуть

По словам политика, архипелаг может уйти под воду к концу века из-за недостаточно согласованных действий по борьбе с климатическими изменениями.





Уточняется, что в настоящий момент 80 процентов островов (из 1190) расположены всего лишь на высоте одного метра над уровнем моря, а большая часть прибрежной территории подвержена наводнениям и эрозии.





Кроме того, министр отметила, что власти уже приняли ряд мер, которые позволят снизить риски исчезновения. Так, на Мальдивах активно проводятся мероприятия по охране прибрежных районов, параллельно с этим сокращается объем выброса парниковых газов.





«Будущее нашей страны, будущее нашего народа, будущее нашей культуры — все зависит от наших сегодняшних действий», — заявила политик.



